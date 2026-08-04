الاتحاد السوري يضرب بقوة بعد أحداث نهائي السلة

- الاتحاد السوري لكرة السلة يتخذ قرارات حازمة بعد مخالفات مباراة الوحدة وأهلي حلب، معاقباً نادي الوحدة بإقامة مباراة دون جمهور بسبب إساءات جماهيره، وإحالة المخالفين للجهات الأمنية. - مراسم تتويج الفريق البطل ستُقام مباشرة بعد المباراة إذا كان الفائز على أرضه، أو في احتفال خاص في مدينة الفريق الفائز إذا تُوّج خارج ميدانه، مما يتيح لجماهيره الاحتفال. - أي فريق قد يخسر المباراة إذا استمرت جماهيره في توجيه الإهانات، حيث تُنهى المباراة ويُعتبر الفريق المضيف خاسراً بنتيجة 0-20.

ضرب الاتحاد السوري لـكرة السلة بقوة من خلال اتخاذ قرارات جريئة، بعد المخالفات التي شهدتها المباراة الثالثة من سلسلة نهائي الدوري المحلي للعبة في صالة الفيحاء في العاصمة دمشق خلال مواجهة فريقي الوحدة والأهلي حلب، حين تعرّض الضيوف لوابلٍ من الشتائم والعبارات المسيئة، وذلك بعد دراسة التقارير الرسمية ومراجعة التسجيلات قبل خوض المواجهة الرابعة يوم الأربعاء المقبل.

وقال الاتحاد، في بيان رسمي، ليل الاثنين: "بناءً على تقرير مباراة الوحدة وأهلي حلب (المباراة الثالثة من أصل خمس) وبعد دراسة كافة الحالات ومراجعة فيديو المباريات، وبناء على تقرير لجنة الانضباط، تقررت معاقبة نادي الوحدة بإقامة مباراة رسمية واحدة دون حضور الجمهور، وذلك لقيام عدد من جماهيره بتوجيه بالشتائم المسيئة للفريق الخصم، وفقاً لأحكام البند الأول من اللائحة الانضباطية وتعديلاتها اللاحقة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة باستبدال العقوبة المنصوص عليها في اللائحة، إلى جانب إحالة جميع الأشخاص الذين تم رصدهم وتوثيق قيامهم بالإساءة أو ارتكاب المخالفات الجماهيرية خلال المباراة إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مع منعهم من دخول الصالات الرياضية وحضور جميع المباريات والفعاليات التي ينظمها الاتحاد إلى حين انتهاء التحقيقات وصدور القرار النهائي بحقهم".

وأكد الاتحاد السوري أنّ مراسم تتويج الفريق البطل ستقام مباشرةً بعد نهاية المباراة في حال كان الفريق الفائز يخوض اللقاء على أرضه وبين جماهيره، أما إذا تُوّج الفريق بالبطولة خارج ميدانه، فإنّ مراسم التتويج ستحصل خلال احتفال جماهيري خاص داخل مدينة الفريق الفائز في اليوم التالي للمباراة، بما يتيح لجماهيره الاحتفال بالإنجاز في أجواء كرنفالية.

رياضات أخرى الرياضي بطلاً للدوري اللبناني لكرة السلة بعد فوزه على الحكمة

وكان أبرز ما جاء في البيان هو إمكانية خسارة أي فريق بحال أقدمت جماهيره على توجيه الإهانات والشتائم، إذ قال في هذا الصدد: "يُعتمد التوقيت الرسمي للمباراة اعتباراً من موعد دخول مراقب المباراة إلى أرض الصالة، والذي يكون قبل موعد الانطلاق بستين دقيقة، وتُحتسب جميع الإجراءات والتعليمات التنظيمية والانضباطية اعتباراً من ذلك الوقت. بالتالي في حال صدور أي هتافات أو شتائم أو إساءات من جماهير الفريق المضيف بحق الفريق المنافس أو أي من لاعبيه أو أجهزته الفنية أو الإدارية أو جماهيره، يوجّه المراقب إنذاراً أولاً لإدارة الفريق المضيف لاتخاذ الإجراءات الفورية لوقف تلك المخالفات".

وختم البيان: "في حال استمرار الهتافات أو الإساءات، يوجّه مراقب المباراة إنذاراً ثانياً وأخيراً لإدارة الفريق المضيف. وفي حال تكررت المخالفة بعد الإنذار الثاني، تنهى المباراة فوراً، ويُعتبر الفريق المضيف خاسراً بنتيجة 0-20، مع احتفاظ الاتحاد العربي السوري لكرة السلة بحقه في فرض العقوبات الانضباطية الإضافية المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة النافذة".