- حصل نادي المريخ على موافقة الاتحاد السوداني للمشاركة في الدوري الليبي لموسم 2025-2026، دون التأثير على مشاركته في الدوري السوداني، مما يفتح فصلاً جديداً في تاريخ الكرة السودانية بعد تجربة الدوري الموريتاني. - تأتي هذه الخطوة في ظل توقف الدوري السوداني بسبب الحرب، مما دفع الأندية للبحث عن فرص خارجية للحفاظ على جاهزيتها، حيث حقق الهلال لقب الدوري الموريتاني واحتل المريخ المركز الخامس. - قام المريخ بتجديد شامل للفريق، بتعاقدات جديدة مع لاعبين بارزين ومدرب صربي، في محاولة لإعادة التوازن بعد فترة اضطراب.

أعلن نادي المريخ حصوله على موافقة رسمية من الاتحاد السوداني لكرة القدم، للمشاركة في بطولة الدوري الليبي، خلال الموسم الكروي الجديد، دون أن يؤثر ذلك على مشاركته في الدوري المحلي، الذي ينطلق مطلع العام المقبل، وتأتي هذه الخطوة لتفتح فصلاً جديداً في تاريخ الكرة السودانية، بعد التجربة العربية الفريدة، التي خاضها القطبان، المريخ والهلال، في الدوري الموريتاني الموسم الماضي، والتي شكّلت محطة غير مسبوقة للأندية السودانية الباحثة عن الاستمرارية، وسط توقف النشاط المحلي.

وأصدر نادي المريخ بياناً رسمياً نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "تلقى نادي المريخ اليوم الثلاثاء نسخة من الخطاب الرسمي الصادر عن الاتحاد السوداني لكرة القدم والموجَّه إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، والذي يفيد بالموافقة على مشاركة النادي في منافسات الدوري الليبي الممتاز لموسم 2025-2026، دون أن يؤثر ذلك على مشاركته في الدوري السوداني الممتاز المزمع انطلاقه في يناير/ كانون الثاني المقبل، بحسب ما ورد في الخطاب".

وفي وقت لم يحسم نادي الهلال موقفه من مرافقة غريمه التقليدي إلى الدوري الليبي، فإن الفريقين كانا قد خاضا تجربة استثنائية الموسم الماضي في الدوري الموريتاني، بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والإدارية، وجاءت هذه المشاركة الخارجية نتيجة توقف بطولة الدوري السوداني لأشهر طويلة، بسبب الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ 15 إبريل/ نيسان 2023، ما دفع الأندية إلى البحث عن فرص للحفاظ على جاهزيتها التنافسية.

وحقق نادي الهلال لقب الدوري الموريتاني، في ختام تلك التجربة، بينما احتل المريخ المركز الخامس، قبل أن يباشر مرحلة تجديد شاملة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، وأبرم النادي عقوداً جديدة مع عدد من اللاعبين البارزين، أبرزهم الجناح الغيني، أبوبكر بشير بانغورا، والمهاجم موسى مويس كامارا، وحارس مرمى منتخب بوركينا فاسو، لادجي إبراهيما سانو، إلى جانب الظهير السنغالي، داودا با جندي، والحارس الدولي السوداني، محمد النور أبوجا، كما تعاقد النادي مع المدرب الصربي، داركو نوفيتش (53 عاماً)، لقيادة الفريق لعامين، في محاولة لإعادة التوازن، بعد فترة من الاضطراب الفني والإداري، رغم الإقصاء المبكر من الدور الأول للمرحلة التمهيدية المؤهلة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.