- اعتمد الاتحاد السوداني لكرة القدم نظام المجموعات في الدوري الجديد 2025-2026، حيث تم تصنيف الأندية إلى ستة مستويات بناءً على نتائج الموسم الماضي، مع انطلاق الدوري في 7 يناير بمشاركة الأندية المصنفة. - تم إقرار نظام مبتكر لكأس السودان يمنح البطولة بعداً جغرافياً جديداً، حيث سيمثل كل منطقة جغرافية ناديان، مع تحديد 16 نادياً للتأهل للدور ربع النهائي. - وافقت لجنة المسابقات على مشاركة الأندية في الدوريات الخارجية بشرط الالتزام بالدوري المحلي، مع إجراء قرعة الدوري في ديسمبر وانطلاق الدوري العام المؤهل للممتاز في 28 نوفمبر.

اعتمد الاتحاد السوداني لكرة القدم رزنامة الموسم الكروي الجديد 2025–2026 خلال اجتماع لجنة المسابقات بحضور نائب الرئيس محمد سليمان حلفا، وعدد كبير من الأعضاء، وشهد الاجتماع إقرار جملة من القرارات التنظيمية المهمة التي ستحدد ملامح الموسم المقبل، أبرزها اعتماد نظام المجموعات في الدوري وتصنيف الأندية على أساس نتائجها في الموسم الماضي، إلى جانب إقرار نظام مبتكر لمنافسة كأس السودان، يمنح البطولة بعداً جغرافياً وتنظيمياً جديداً.

وذكر الاتحاد السوداني، في بيان رسمي عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم الاثنين، أن لجنة المسابقات قررت انطلاقة الدوري في السابع من يناير/كانون الثاني المقبل، بمشاركة جميع الأندية المصنفة على ستة مستويات، وأوضح البيان أن المنافسة ستقام بنظام المجموعات، بحيث يضم كل مستوى أربعة أندية وفق ترتيبها في الموسم المنصرم، ويأتي في المستوى الأول الأندية التي مثلت السودان قارياً، وهي الهلال والمريخ والأهلي مدني والزمالة أم روابة، في حين وُزّعت بقية الفرق على المستويات التالية لضمان توازن فني بين المجموعات.

وأضاف البيان أن المستوى الثاني يضم الأمل عطبرة والميرغني كسلا وحي الوادي نيالا والمريخ الأبيض، بينما الثالث يضم هلال الساحل بورتسودان والفلاح عطبرة والأهلي الخرطوم وهلال المناقل، ويشمل المستوى الرابع كلاً من أم مغد الكاملين والأهلي مروي والرابطة كوستي وهلال الفاشر، أما المستوى الخامس فقد ضم الشرطة القضارف وكوبر الخرطوم وحيدوب النهود والسهم الدامر، في حين يكتمل التصنيف بالمستوى السادس، الذي يضم الفجر الأبيض والتقدم بورتسودان والمريخ كوستي والهلال كريمة.

ووافقت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني على مشاركة الأندية في الدوريات الخارجية إذا رغبت بذلك، بشرط الالتزام بالمشاركة في الدوري المحلي المحدد من دون استثناءات، كما شددت اللجنة على ضرورة توفيق أوضاع جميع الأندية لضمان انتظام الموسم من دون تأجيلات أو غيابات، وأعلنت اللجنة أيضاً أن قرعة الدوري ستُجرى في ديسمبر/كانون الأول المقبل، بينما ستنطلق قبلها منافسة الدوري العام المؤهل للممتاز يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، لتحديد الأندية الصاعدة إلى المرحلة النهائية.

من جانبها، ناقشت لجنة المسابقات في الاتحاد السوداني أيضاً منافسة الكأس، وقررت مخاطبة الاتحادات المحلية لتسمية أبطال الكأس قبل 15 نوفمبر، سواءً من خلال تنظيم المنافسات المحلية أو اعتماد آخر بطل محلي في حال تعذر تنظيمها، ووفق النظام الجديد، سيمثل كل منطقة جغرافية ناديان في المسابقة، لتُقام قبل نهاية الفترة الأولى من الموسم بهدف تحديد 16 نادياً تتأهل للدور ربع النهائي.