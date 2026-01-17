الاتحاد السنغالي ينتقد تنظيم المغرب قبل نهائي أمم أفريقيا

اشتكى الاتحاد السنغالي لكرة القدم ما وصفه بـ"سوء معاملة" منتخبه قبل المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا التي يخوضها "أسود التيرانغا" غداً الأحد ضد المنتخب المغربي المستضيف في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. تنظيم المغرب للبطولة التي ستُلعب ضد صاحب الأرض والجمهور، والتي ستُقام غداً الأحد في ملعب الأمير مولاي عبد الله في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.

وقدم الاتحاد السنغالي، السبت، شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن سوء معاملة المنتخب في المغرب قبل المباراة النهائية، وأصدر بياناً رسمياً انتقد فيه نقص الترتيبات الأمنية المطلوبة لوصول الفريق إلى الرباط، بالإضافة إلى مشكلات في مكان إقامة اللاعبين ومشكلات في مرافق التدريب، وصعوبات الحصول على عدد تذاكر عادل للمباراة النهائية.

ووفقاً للتفاصيل التي ذكرها الاتحاد السنغالي لكرة القدم: "سافر لاعبو المنتخب بالقطار من مدينة طنجة إلى العاصمة الرباط يوم الجمعة الماضي، وكان هناك سوء تنظيم وبشكل خاص في الإجراءات الأمنية الكافية لدى وصوله. هذا النقص عرّض اللاعبين والجهاز الفني للاكتظاظ ومخاطر لا تتناسب مع معايير بطولة بهذا الحجم وهيبة نهائي قاري كبير".

ولم يتأخر رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هذه الشكوى، إذ طلب من اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا في بيان رسمي أيضاً "اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية فوراً لضمان احترام مبادئ اللعب النظيف، والمساواة في المعاملة، والأمن الضروري لنجاح هذا الحدث الكروي الأفريقي".

في المقابل، تحدث مدرب منتخب السنغال، بابي ثياو، عن هذه المشكلات وقال السبت في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة النهائية: "ما حدث بالأمس كان غير طبيعي على الإطلاق. اللاعبون كانوا في خطر في محطة القطار، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء لو وُجد أشخاص سيئو النية. هذا أمر غير طبيعي تماماً، خصوصاً بين بلدين شقيقين".

وأضاف مدرب منتخب السنغال ثياو في تصريحاته قائلاً: "فضلت عدم الحديث كثيراً بخصوص التنظيم، أعتقد أن رهانات كرة القدم يجب ألا تدفعنا إلى التصرف بطرق غير صحيحة، صورة أفريقيا هي التي على المحك في النهاية، وضعنا قيمة المنافسة عالية جداً هذا العام، وبسبب كأس أمم إفريقيا، لم يفز بعض النجوم بالكرة الذهبية في الماضي".

وختم ثياو حديثه قائلاً: "ساديو ماني كان بإمكانه الفوز بها، لكن قيل له إن الكان بلا قيمة، وعليه عندما يكون التنظيم جيداً، يجب أن تُستكمل البطولة بشكل صحيح. ما حدث بالأمس كان غير طبيعي، اللاعبون كانوا في خطر في محطة القطار، وكان من الممكن أن يحدث أي شيء لو وُجد أشخاص سيئو النية. هذا غير مقبول، خصوصاً بين بلدين شقيقين، وقلنا ذلك دائماً".