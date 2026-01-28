الاتحاد السنغالي يمثل أمام الكاف بعد فوضى نهائي أمم أفريقيا

- شهدت المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال والمغرب فوضى كبيرة، حيث احتُسبت ركلة جزاء مثيرة للجدل للمغرب وأُلغي هدف للسنغال، مما أدى إلى احتجاجات من اللاعبين والمشجعين. - مثل الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام لجنة الانضباط في الكاف للتحقيق في الأحداث، حيث استُمع إلى المدرب واللاعبين، وقررت اللجنة حجز الملف للمداولة. - تم توقيف 18 مشجعًا سنغاليًا بسبب أعمال شغب، وستُعقد جلسة محاكمتهم في 29 يناير.

مثُل الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية الفوضى التي شهدتها المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي جمعت منتخبي السنغال والمغرب في ملعب الأمير مولاي عبد الله قبل حوالي عشرة أيام من الآن.

ووفقًا للتفاصيل التي نشرتها وكالة فرانس برس، الأربعاء، فإن تحقيقات بدأت مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم من الكاف بسبب الفوضى التي وقعت في النهائي، وتأتي هذه الإجراءات على خلفية تقارير مسؤولي المباراة، إضافة إلى الاحتجاجات التي تقدّم بها الاتحاد المغربي بعد النهائي الذي حسمه السنغال بهدف نظيف في الوقت الإضافي في الرباط يوم 18 يناير/ كانون الثاني.

وذكر الاتحاد السنغالي، في بيان رسمي، أن أمينه العام مثُل أمام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "كما استُمعَ إلى المدرب باب تياو واللاعبين إسماعيلا سار وإليمان نداي، إذ عرض كلٌّ منهم دفوعاته. وقررت الهيئة التأديبية حجز الملف للمداولة ودراسته بشكل صحيح، على أن تُبلّغ قرارها خلال 48 ساعة تقريبًا، وهو الأجل الذي حدّدته رئيسة اللجنة".

وكانت المباراة النهائية قد شهدت توتراً كبيراً، خصوصاً بعد أن احتُسبت ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي في نهاية الوقت الأصلي، بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد مباشرةً، وسبق ذلك إلغاء هدف للسنغال، إضافة إلى خروج عدد من لاعبي "أسود التيرانغا" من الملعب احتجاجًا قبل أن يعودوا بطلب من نجمهم ساديو ماني، الذي لعب دور البطولة بإنقاذ منتخب بلاده من عقوبات كبيرة من الكاف بسبب قرار الانسحاب.

وامتدّ التوتر إلى المدرجات، حيث حاول عدد من مشجعي السنغال اقتحام أرضية الملعب لمدة قاربت 15 دقيقة، حتى خلال استعداد إبراهيم دياز لتسديد ركلة الجزاء التي أهدرها في النهاية. وفي الوقت الإضافي سجل باب غي هدف الفوز للسنغال من تسديدة صاروخية، كما يُحاكم 18 مشجعًا سنغاليًّا أُوقِفوا على خلفية أعمال "شغب" خلال المباراة، على أن تُعقد الجلسة المقبلة لمحاكمتهم في 29 يناير/ كانون الثاني الحالي.