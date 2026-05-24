الاتحاد السنغالي يؤكد عودة الجماهير المحتجزة بعد العفو الملكي

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم عودة المشجعين السنغاليين الذين كانوا محتجزين في المغرب، بعد صدور عفو من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطوة أنهت أزمة تابعتها السلطات السنغالية والاتحاد المحلي لكرة القدم خلال الفترة الماضية. وأكد الاتحاد السنغالي لكرة القدم، في بيان رسمي، نشره الأحد، أن المشجعين عادوا إلى العاصمة داكار بعد الجهود التي بُذلت بالتنسيق مع السلطات المغربية، مشيداً بالعفو الملكي الذي سمح بإنهاء القضية وعودة الجماهير السنغالية إلى بلادها.

كما عبّر الاتحاد السنغالي عن شكره للسلطات المغربية والسنغالية، إلى جانب السفارة السنغالية في الرباط، على المتابعة المستمرة للملف، مؤكداً تضامنه الكامل مع جماهير منتخب "أسود التيرانغا"، التي تواصل دعم المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات القارية والدولية. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من متابعة القضية من قبل الاتحاد السنغالي لكرة القدم، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن الملف يُدار بتنسيق مباشر مع السلطات المغربية، في إطار العلاقات القوية التي تجمع البلدين.

وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف عدد من المشجعين السنغاليين في المغرب خلال الفترة الماضية، على خلفية أحداث رافقت تنقلهم لمتابعة مباريات في مسابقات أفريقية، وكذلك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، وأعمال الشغب التي حدثت في المباراة النهائية للبطولة الأفريقية، قبل أن يصدر العفو الملكي الذي مهّد لإنهاء الأزمة وعودة المشجعين إلى بلدهم السنغال.