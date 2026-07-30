الاتحاد الخليجي يكشف هويته البصرية ومسماه الجديد

- أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن هويته الجديدة، مع تغيير اسمه لتعزيز حضوره المؤسسي ومواكبة التطورات العالمية في اللعبة، مما يعكس رؤيته الاستراتيجية لترسيخ مكانته كمنصة رياضية رائدة. - الشعار الجديد يجسد قيم الثقة والحداثة، مستوحى من هوية المنطقة وثقافتها، ويعبر عن التطور السريع لكرة القدم الخليجية، مع التركيز على الإلهام والترابط والطموح المشترك. - أكد رئيس الاتحاد، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على أهمية الهوية الجديدة لتعزيز حضور كرة القدم الخليجية ونجاحها عالمياً، مشيراً إلى الشراكات الاستراتيجية التي دعمت نمو الاتحاد.

كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن هويته الرسمية ومسماه الجديد، وذلك إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرته من أجل تعزيز حضوره المؤسسي، ومواكبة التطور الذي تشهده اللعبة الشعبية في المنطقة على مختلف الأصعدة العالمية. ويجسد هذا الإعلان نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد، حيث يشمل تحديث هويته البصرية واعتماد اسمه الجديد (الاتحاد الخليجي لكرة القدم)، بدلاً من اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بما يعكس رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ مكانته بوصفه منصة رياضية رائدة، وبناء حضور عصري يعكس روح اللعبة وطموحات كرة القدم الخليجية تحت مظلة واحدة، وفق ما ذكره البيان الرسمي.

ويجسد الشعار الجديد قيم الثقة والحيوية والحداثة، ويحمل مضامين مستوحاة من هوية المنطقة وثقافتها وإرثها، مع التعبير في الوقت ذاته عن التطور المتسارع الذي تشهده كرة القدم الخليجية، وإلهام الأجيال الصاعدة، حيث يتضمن الشعار عنصراً بصرياً مميزاً يتمثل في شريط ديناميكي يعكس الحركة والانسيابية التي تميز كرة القدم، بالإضافة إلى الهوية المتجددة للاتحاد التي ترمز إلى الترابط، والثقة، والانسجام، والطموح المشترك.

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من جهته، قال رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني: "نمر بلحظة محورية في مسيرة نمونا، ومن الضروري تبنّي هوية جديدة تعكس الرحلة التحويلية التي نستعد لخوضها خلال العقود القادمة. تبقى رؤيتنا للمستقبل ثابتة؛ نطمح إلى الإسهام في تعزيز حضور كرة القدم الخليجية ونجاح منتخباتها وأنديتها على الساحة العالمية. وتجسد هذه الهوية الجديدة طموحاتنا لتحقيق مستويات غير مسبوقة من التميز والنجاح".

وختم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني حديثه قائلاً: "خلال السنوات الأخيرة، تمكنّا من بناء شراكات استراتيجية أسهمت في دعم مسيرة كرة القدم الخليجية وتعزيز نمو بطولات الاتحاد، رسخت مكانة مسابقاته، وعكست الشغف المتزايد بكرة القدم في المنطقة، بما يمهد الطريق نحو آفاق جديدة من التميز والنجاح".