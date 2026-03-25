الاتحاد الخليجي يعتمد استئناف بطولة دوري الأبطال بنظام التجمع

العربي الجديد

العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
25 مارس 2026   |  آخر تحديث: 00:21 (توقيت القدس)
لقطة من لقاء بين الريان القطري والنهضة العماني، 22 أكتوبر 2025 (اتحاد الخليج العربي)
لقطة من لقاء بين الريان القطري والنهضة العماني، 22 أكتوبر 2025 (اتحاد الخليج العربي)
- اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم نظام التجمع لمباريات نصف النهائي والنهائي لدوري أبطال الخليج 2025-2026، حيث ستقام مباريات نصف النهائي في 19 إبريل/نيسان والمباراة النهائية في 23 من الشهر ذاته.
- تم تأجيل مباريات نصف النهائي التي كانت مقررة في مارس بسبب التوترات الإقليمية، مع فتح باب التقدم لاستضافة المباريات وفق معايير الاتحاد.
- اللجنة تؤكد التزامها بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الفرق المتأهلة: زاخو العراقي، الريان القطري، القادسية الكويتي، والشباب السعودي.

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، عدداً من القرارات الخاصة بالمرحلة النهائية من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية للموسم 2025-2026. وبحسب بيان رسمي نشره الموقع الرسمي للاتحاد الخليجي لكرة القدم، فقد تقرر إقامة مباريات الدور نصف النهائي والمباراة النهائية بنظام التجمع من مباراة واحدة، إذ جرى تحديد يوم 19 إبريل/نيسان 2026 لإقامة مواجهات نصف النهائي، ويوم 23 من الشهر ذاته لإقامة المباراة النهائية.

كما قررت اللجنة مخاطبة الأندية المتأهلة لإبلاغها بالنظام والمواعيد الجديدة، مع فتح باب التقدم بطلبات الاستضافة وفق المعايير المعتمدة من الاتحاد. وجاء هذا القرار، عقب اجتماع اللجنة الذي عقد مساء الثلاثاء عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس لجنة المسابقات، خالد عبدالعزيز بن مقرن، لمناقشة آلية استئناف منافسات البطولة بعد تأجيل مباريات نصف النهائي التي كان من المقرر إقامتها في 3 و4 مارس/أذار (ذهاب) و10 و11 مارس (إياب)، نتيجة التوترات التي تشهدها المنطقة.

لقطة من لقاء الشباب والتضامن، 21 أكتوبر 2025 (التضامن/فيسبوك)
هدف عالمي بـ"الكعب" يضع بصمة خالدة في بطولة دوري أبطال الخليج

وشدّدت اللجنة على حرصها على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال الخليج وفق أعلى المعايير التنظيمية، بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتأهلة، والتي تضم كلاً من زاخو العراقي، الريان القطري، القادسية الكويتي، والشباب السعودي.

