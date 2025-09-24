الاتحاد الجزائري يُواصل استهداف أبناء زيدان.. واسم آخر في الطريق

- الاتحاد الجزائري لكرة القدم يسعى لضم إلياس زيدان، لاعب رديف ريال بيتيس الإسباني، لمنتخب "الخُضر"، بعد نجاحه في ضم شقيقه لوكا زيدان، حارس نادي غرناطة الإسباني. - المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يركز على تعزيز خط الدفاع الجزائري، وإلياس زيدان يُعتبر خياراً واعداً، خاصة بعد تشجيع عائلته، لكنه يفضل تأجيل قراره حتى بعد مشاركته مع منتخب فرنسا تحت 20 عاماً في كأس العالم بتشيلي. - إلياس زيدان، خريج مدرسة ريال مدريد، انتقل إلى ريال بيتيس بحثاً عن فرص لعب أكبر، وشارك في 21 مباراة مع رديف الفريق الأندلسي.

يواصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم استهداف أبناء أسطورة اللعبة زين الدين زيدان (53 عاماً)، وضمهم للعب بقميص منتخب "الخُضر"، فبعد تأهيل حارس نادي غرناطة الإسباني لوكا زيدان (27 عاماً)، بصفة رسمية، توجه الأنظار هذه المرة صوب شقيقه الأصغر المحترف في رديف ريال بيتيس الإسباني إلياس زيدان (19 عاماً)، الذي قد يكون الوافد الجديد في قائمة "محاربي الصحراء" خلال الاستحقاقات المقبلة.

وحصل "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، على معلومات من مصدره في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، تفيد بأن الاتصالات بدأت في الأيام الماضية مع المدافع إلياس زيدان من أجل إقناعه باللعب لـ"الخُضر"، خاصة مع رغبة المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، في معالجة مشكلات خط الدفاع عبر استهداف أبرز الأسماء القادرة على تشكيل مستقبل المنتخب الجزائري.

وتضيف المصادر نفسها أن اللاعب لا يُمانع في الفكرة مبدئياً، خصوصاً بعد تشجيع تلقاه من عائلته، في مقدمتهم جده إسماعيل، والد الأسطورة زين الدين زيدان، وأيضاً بعدما حسم شقيقه لوكا اختياره لصالح الجزائر، غير أن إلياس يرغب في تأجيل القرار النهائي إلى ما بعد مشاركته مع منتخب فرنسا لأقل من 20 عاماً في كأس العالم للفئة نفسها، التي ستُقام في تشيلي ابتداءً من 27 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبعدها يُتوقع أن تُستأنف المفاوضات في طريق مفتوح نحو الاتفاق.

ويُعد إلياس زيدان نتاج مدرسة ريال مدريد للناشئين، لكنه لم يحصل على فرصة اللعب مع الفريق الأول، الأمر الذي دفعه إلى الانتقال إلى ريال بيتيس عام 2024 بعقد يمتد لثلاثة مواسم ونصف الموسم بحثاً عن دقائق لعب تتيح له تطوير مستواه. وخاض المدافع الشاب منذ وصوله 21 مباراة مع رديف الفريق الأندلسي، دون أن يتمكن من التسجيل أو صناعة الأهداف.

كما سبق لزيدان الصغير أن دافع عن ألوان مختلف المنتخبات الفرنسية للفئات السنية، وتمكن من توقيع هدف مع منتخب الشباب، مستفيداً من طوله الفارع وقوته البدنية، وهو ما يجعله أحد أبرز الأوراق التي يعوّل عليها منتخب "الديوك" خلال كأس العالم تحت 20 عاماً في تشيلي.