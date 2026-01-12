الاتحاد الجزائري يحسم مستقبل بيتكوفيتش بعد وداع أمم أفريقيا

12 يناير 2026   |  آخر تحديث: 17:27 (توقيت القدس)
بيتكوفيتش خلال مباراة ربع نهائي أمم أفريقيا، 10 يناير 2026 (بول إليس/فرانس برس)
- قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم الإبقاء على المدرب فلاديمير بيتكوفيتش بعد خروج المنتخب من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، مؤكدًا التزامه بالعمل الجاد لضمان بقاء المنتخب ضمن الأفضل.
- شكر الاتحاد الجماهير ووسائل الإعلام والسلطات العمومية على دعمهم، مشددًا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لنجاح المنتخب الوطني.
- جدد الاتحاد ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا مواصلة العمل استعدادًا للاستحقاقات القادمة، وعلى رأسها نهائيات كأس العالم 2026.

حسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم قراره بشأن مستقبل المدير الفني فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، بعد أيام قليلة من خروج رفاق القائد رياض محرز من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 على يد منتخب نيجيريا بهدفين من دون رد، واضعاً حداً للتكهنات التي رافقت الإقصاء القاري.

وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم الاثنين، أنه سيواصل العمل بـ"ثبات وعزيمة"، مع تعبئة جميع الإمكانات البشرية والتقنية والتنظيمية المتاحة، من أجل ضمان بقاء المنتخب الوطني ضمن أفضل المنتخبات، وليكون مصدر فخر وسعادة واعتزاز للشباب الجزائري. وتقدم الاتحاد، في البيان نفسه، بالشكر إلى الجماهير ووسائل الإعلام التي واكبت مسيرة المنتخب خلال هذه الحملة القارية، كما عبّر عن امتنانه للسلطات العمومية على دعمها وتوفيرها الوسائل اللازمة لتهيئة الظروف المناسبة لنجاح المنتخب الوطني.

اعترف محرز بانتهاء مشواره بكأس الأمم الأفريقية (العربي الجديد/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

محرز يوجه رسالة إلى جماهير منتخب الجزائر: سنعود أقوى كما نفعل دائماً

وفي ختام بيانه، جدّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم ثقته الكاملة بالمجموعة الحالية والجهاز الفني بقيادة بيتكوفيتش، وبجميع القائمين على شؤون تطوير كرة القدم الوطنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل استعداداً للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم 2026.

