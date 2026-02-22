الاتحاد الجزائري يثير موجة من الغضب بسبب المباريات الودية

كرة عربية
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
22 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 18:42 (توقيت القدس)
مباراة الجزائر ونيجيريا على ملعب مراكش، 10 يناير 2026 (أبو آدم محمد/Getty)
مباراة الجزائر ونيجيريا على ملعب مراكش، 10 يناير 2026 (أبو آدم محمد/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- يواجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم انتقادات حادة بسبب اختيار غواتيمالا كمنافس ودي، حيث يعتبرها المراقبون غير مفيدة لتحضير المنتخب لكأس العالم 2026، مما أثار سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.

- مواجهة أوروغواي تُعتبر إيجابية، نظرًا لقوة المنتخب وتأهله لكأس العالم، مما يوفر اختبارًا جادًا للجزائر قبل البطولة، خاصة مع مواجهات أوروغواي المرتقبة ضد منتخبات قوية.

- لم يُعلن الاتحاد الجزائري عن برنامج التحضيرات الكامل، مما يعكس الصعوبات في ترتيب مباريات ودية، حيث سيواجه المنتخب الجزائري الأرجنتين والأردن والنمسا في النهائيات.

يُواجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم انتقادات قوية من قبل عددٍ من الجماهير، بعد كشفه عن برنامج المباريات الودية التي سيخوضها منتخب "الخضر" خلال الشهر المقبل استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث أكد الاتحاد الجزائري أن رفاق النجم رياض محرز سيواجهون غواتيمالا في 27 مارس/آذار في مدينة جنوى الإيطالية، قبل مواجهة منتخب أوروغواي يوم 31 مارس في مدينة تورينو.

وانتقد عدد كبير من المراقبين في الكرة الجزائرية برنامج التحضيرات، خاصة مواجهة غواتيمالا، باعتبار أن هذا المنافس لا يملك قدرات جيدة تُساعد في الحكم على مستوى منتخب الجزائر قبل المونديال، كما أنه لم يتأهل لنهائيات كأس العالم، وبالتالي لن يكون الاختبار مفيداً من الناحية الفنية، ولهذا فإن معظم الانتقادات على منصّات التواصل اتكأت على اختيار هذا المنتخب، وانتشرت التعليقات الساخرة، منها أن الاختيار على غواتيمالا سببه التشابه في ألوان العلم بينها وبين الأرجنتين.

بينما يُعتبر اللعب ضد أوروغواي أمراً جيداً بالنظر إلى الأسماء التي يضمها هذا المنتخب، إضافة إلى أن أوروغواي تأهلت لكأس العالم، وبالتالي سيخوض منتخبها اللقاء الودي بكل تركيز ورغبة في الاستفادة من المواجهة، بما أنه سيواجه في كأس العالم منتخبات السعودية والرأس الأخضر وإسبانيا، كما أنه سيخوض مباراة ودية أمام إنكلترا قبل أيام قليلة من مواجهة الجزائر.

محرز يتحدث مع نوري بعد نهاية لقاء في البريمييرليغ، 17 سبتمبر 2022 (جاي بارات/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

آيت نوري: محرز أفضل لاعب في تاريخ الجزائر

ولم يكشف الاتحاد الجزائري عن برنامج بقية التحضيرات لنهائيات كأس العالم، خاصة المباريات التي قد يخوضها في شهر يونيو/ حزيران مثل بقية المنتخبات الأخرى، كما أن تأخر الإعلان عن مواجهتي غواتيمالا وأوروغواي يؤكد الصعوبات التي وجدها الاتحاد من أجل الاتفاق مع منافسين خلال التوقف الدولي المقبل. يُذكر أن منتخب الجزائر سيواجه حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، ونظيره الأردني وكذلك النمساوي في نهائيات كأس العالم.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
فرحة لاعبي برشلونة على ملعب كامب نو، 22 فبراير 2026 (ديفيد راميريز/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

برشلونة يستعيد بيدري وصدارة الليغا.. نجوم الوسط في نجدة المهاجمين

فريق الولايات المتحدة الفائز بذهبية هوكي الجليد في 22 فبراير 2026 (غريغوري شاموس/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

المنتخب الأميركي يحرز ذهبية الهوكي على الجليد

ميسي ملعب لوس أنجلوس في 21 فبراير 2026 (ريان سيريوس صن/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

ميسي يثور على الحكم بعد خسارة فريقه.. لقطات خارج النص ورطت "البولغا"