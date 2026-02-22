الاتحاد الجزائري يثير موجة من الغضب بسبب المباريات الودية

- يواجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم انتقادات حادة بسبب اختيار غواتيمالا كمنافس ودي، حيث يعتبرها المراقبون غير مفيدة لتحضير المنتخب لكأس العالم 2026، مما أثار سخرية على وسائل التواصل الاجتماعي. - مواجهة أوروغواي تُعتبر إيجابية، نظرًا لقوة المنتخب وتأهله لكأس العالم، مما يوفر اختبارًا جادًا للجزائر قبل البطولة، خاصة مع مواجهات أوروغواي المرتقبة ضد منتخبات قوية. - لم يُعلن الاتحاد الجزائري عن برنامج التحضيرات الكامل، مما يعكس الصعوبات في ترتيب مباريات ودية، حيث سيواجه المنتخب الجزائري الأرجنتين والأردن والنمسا في النهائيات.

يُواجه الاتحاد الجزائري لكرة القدم انتقادات قوية من قبل عددٍ من الجماهير، بعد كشفه عن برنامج المباريات الودية التي سيخوضها منتخب "الخضر" خلال الشهر المقبل استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، حيث أكد الاتحاد الجزائري أن رفاق النجم رياض محرز سيواجهون غواتيمالا في 27 مارس/آذار في مدينة جنوى الإيطالية، قبل مواجهة منتخب أوروغواي يوم 31 مارس في مدينة تورينو.

وانتقد عدد كبير من المراقبين في الكرة الجزائرية برنامج التحضيرات، خاصة مواجهة غواتيمالا، باعتبار أن هذا المنافس لا يملك قدرات جيدة تُساعد في الحكم على مستوى منتخب الجزائر قبل المونديال، كما أنه لم يتأهل لنهائيات كأس العالم، وبالتالي لن يكون الاختبار مفيداً من الناحية الفنية، ولهذا فإن معظم الانتقادات على منصّات التواصل اتكأت على اختيار هذا المنتخب، وانتشرت التعليقات الساخرة، منها أن الاختيار على غواتيمالا سببه التشابه في ألوان العلم بينها وبين الأرجنتين.

بينما يُعتبر اللعب ضد أوروغواي أمراً جيداً بالنظر إلى الأسماء التي يضمها هذا المنتخب، إضافة إلى أن أوروغواي تأهلت لكأس العالم، وبالتالي سيخوض منتخبها اللقاء الودي بكل تركيز ورغبة في الاستفادة من المواجهة، بما أنه سيواجه في كأس العالم منتخبات السعودية والرأس الأخضر وإسبانيا، كما أنه سيخوض مباراة ودية أمام إنكلترا قبل أيام قليلة من مواجهة الجزائر.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري عن برنامج بقية التحضيرات لنهائيات كأس العالم، خاصة المباريات التي قد يخوضها في شهر يونيو/ حزيران مثل بقية المنتخبات الأخرى، كما أن تأخر الإعلان عن مواجهتي غواتيمالا وأوروغواي يؤكد الصعوبات التي وجدها الاتحاد من أجل الاتفاق مع منافسين خلال التوقف الدولي المقبل. يُذكر أن منتخب الجزائر سيواجه حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، ونظيره الأردني وكذلك النمساوي في نهائيات كأس العالم.