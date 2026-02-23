الاتحاد التونسي يُساند المجبري بعد الإساءات العنصرية

بعيدا عن الملاعب
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
23 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 12:48 (توقيت القدس)
حنبعل المجبري مع بيرنلي في ملعب ستامفورد بريدز، 21 فبراير 2026 (Getty)
حنبعل المجبري مع بيرنلي في ملعب ستامفورد بريدج، 21 فبراير 2026 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تضامن الاتحاد التونسي لكرة القدم مع حنبعل المجبري بعد تعرضه لإساءات عنصرية عقب مباراة بيرنلي ضد تشلسي، مشيدًا بروح المسؤولية التي أظهرها اللاعب وداعيًا لتكثيف الجهود لمكافحة هذه السلوكيات.
- نشر المجبري ومدافع تشلسي ويسلي فوفانا رسائل مسيئة تلقياها عبر إنستغرام، حيث وصف المجبري بعبارات عنصرية، مما دفعه للتعليق على أهمية التوعية ضد العنصرية.
- نادي بيرنلي ندد بالإساءات وأبلغ شركة ميتا والجهات المعنية، مؤكدًا على سياسة عدم التسامح مع التمييز، ومطالبًا بتعاون لتحديد هوية المسؤولين.

تضامن الاتحاد التونسي لكرة القدم مع نجمه الشاب، حنبعل المجبري (23 سنة)، وذلك بعد تعرضه لإساءات عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد مباراته مع فريقه بيرنلي أمام نادي تشلسي في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وذكر الاتحاد التونسي في بيان رسمي في وقت متأخر من مساء الأحد في بيان رسمي:"تُثمّن الجامعة روح المسؤولية التي تحلّى بها اللاعب في تعامله مع هذه التجاوزات، مؤكدة أنها تواصلت معه لرفع معنوياته ومساندته في هذه المرحلة. كما تُشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذه نادي بيرنلي في دعمه المجبري، داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود للتصدي لمثل هذه السلوكيات المرفوضة، والعمل على الحدّ منها ومنع تكرارها في المستقبل، حفاظاً على القيم النبيلة التي تقوم عليها الرياضة".

فوفانا والمجبري خلال مباراة الدوري الإنكليزي، 21 فبراير 2026 (سيباستيان فريج/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

من فينيسيوس إلى المجبري... العنصرية تغزو ملاعب أوروبا خلال أسبوع

وشارك المجبري في المباراة التي عادل فيها فريقه بيرنلي، وصيف قاع الدوري، النتيجة في الوقت البدل عن ضائع أمام مضيفه تشلسي (1-1)، يوم السبت الماضي على ملعب ستامفورد بريدج، وتعرض المجبري، إلى جانب مدافع تشلسي الفرنسي ويسلي فوفانا، لإساءات عنصرية عقب اللقاء، حيث نشر اللاعبان عبر حساباتهما صورا لرسائل مسيئة وصلتهما عبر الرسائل الخاصة على منصة إنستغرام، ونشر المجبري رسالة تصفه بعبارات عنصرية من بينها "الإرهابي القرد"، معلقاً عبر حسابه "لا يزال مثل هؤلاء الأشخاص موجودين بيننا في 2026. أرجو أن تعلموا أبناءكم وأنفسكم".

وكان نادي بيرنلي ندد بشدة بالإساءات العنصرية قائلاً: "لدينا سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي شكل من أشكال التمييز"، مشيراً إلى أنه أبلغ شركة "ميتا"، المالكة لإنستغرام، بالمنشور المسيء "ويتوقع تعاوناً قوياً منها، ومن رابطة الدوري الإنكليزي والشرطة، للعمل على تحديد هوية المسؤول عن الإساءة والتحقيق معه".

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
مبابي خلال مواجهة أوساسونا في الليغا، 21 فبراير 2026 (إيرينا هيبوليتو/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

حارس جزائري يكشف سوء سلوك كيليان مبابي

من مواجهة ثاندر وكافالييرز في ملعب بايكوم سنتر، 23 فبراير 2026 (ويليام برون/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

السلة الأميركية: 21 ثلاثية في فوز البطل ثاندر على كليفلاند

كلابو خلال السباق الأخير في الألعاب الأولمبية، 21 فبراير 2026 (فيديريكا فانزيتا/Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

يوهانيس كلابو... "أسطورة التزلج" الذي يسبقه فقط مايكل فيلبس