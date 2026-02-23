الاتحاد التونسي يُساند المجبري بعد الإساءات العنصرية

- تضامن الاتحاد التونسي لكرة القدم مع حنبعل المجبري بعد تعرضه لإساءات عنصرية عقب مباراة بيرنلي ضد تشلسي، مشيدًا بروح المسؤولية التي أظهرها اللاعب وداعيًا لتكثيف الجهود لمكافحة هذه السلوكيات. - نشر المجبري ومدافع تشلسي ويسلي فوفانا رسائل مسيئة تلقياها عبر إنستغرام، حيث وصف المجبري بعبارات عنصرية، مما دفعه للتعليق على أهمية التوعية ضد العنصرية. - نادي بيرنلي ندد بالإساءات وأبلغ شركة ميتا والجهات المعنية، مؤكدًا على سياسة عدم التسامح مع التمييز، ومطالبًا بتعاون لتحديد هوية المسؤولين.

تضامن الاتحاد التونسي لكرة القدم مع نجمه الشاب، حنبعل المجبري (23 سنة)، وذلك بعد تعرضه لإساءات عنصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد مباراته مع فريقه بيرنلي أمام نادي تشلسي في منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.

وذكر الاتحاد التونسي في بيان رسمي في وقت متأخر من مساء الأحد في بيان رسمي:"تُثمّن الجامعة روح المسؤولية التي تحلّى بها اللاعب في تعامله مع هذه التجاوزات، مؤكدة أنها تواصلت معه لرفع معنوياته ومساندته في هذه المرحلة. كما تُشيد بالموقف المسؤول الذي اتخذه نادي بيرنلي في دعمه المجبري، داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف المعنية إلى تكثيف الجهود للتصدي لمثل هذه السلوكيات المرفوضة، والعمل على الحدّ منها ومنع تكرارها في المستقبل، حفاظاً على القيم النبيلة التي تقوم عليها الرياضة".

وشارك المجبري في المباراة التي عادل فيها فريقه بيرنلي، وصيف قاع الدوري، النتيجة في الوقت البدل عن ضائع أمام مضيفه تشلسي (1-1)، يوم السبت الماضي على ملعب ستامفورد بريدج، وتعرض المجبري، إلى جانب مدافع تشلسي الفرنسي ويسلي فوفانا، لإساءات عنصرية عقب اللقاء، حيث نشر اللاعبان عبر حساباتهما صورا لرسائل مسيئة وصلتهما عبر الرسائل الخاصة على منصة إنستغرام، ونشر المجبري رسالة تصفه بعبارات عنصرية من بينها "الإرهابي القرد"، معلقاً عبر حسابه "لا يزال مثل هؤلاء الأشخاص موجودين بيننا في 2026. أرجو أن تعلموا أبناءكم وأنفسكم".

وكان نادي بيرنلي ندد بشدة بالإساءات العنصرية قائلاً: "لدينا سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي شكل من أشكال التمييز"، مشيراً إلى أنه أبلغ شركة "ميتا"، المالكة لإنستغرام، بالمنشور المسيء "ويتوقع تعاوناً قوياً منها، ومن رابطة الدوري الإنكليزي والشرطة، للعمل على تحديد هوية المسؤول عن الإساءة والتحقيق معه".