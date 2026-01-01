- شهدت كواليس منتخب تونس اهتماماً إعلامياً كبيراً خلال كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، حيث طلب رئيس الاتحاد التونسي معز الناصري ونائبه من المدرب سامي الطرابلسي واللاعبين تجنب التصريحات الخارجة عن البطولة والتركيز على الأداء. - جاء هذا التحرك بعد انتقادات حادة من الأسطورة طارق ذياب للطرابلسي، مما دفع الاتحاد لتوجيه اللاعبين للابتعاد عن أسئلة الصحافيين الخارجة عن أجواء المباريات. - تأهل المنتخب التونسي إلى ثمن النهائي ليواجه مالي، ويسعى لتحقيق أداء جيد والمصالحة مع الجماهير بعد المستوى المتوسط في الدور الأول.

شهدت كواليس منتخب تونس خلال الأيام القليلة الماضية، اهتماماً واضحاً بالجانب الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء التصريحات التي يدلي بها المدير الفني، سامي الطرابلسي (57 عاماً)، واللاعبون، على حد سواء، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، فإنّ رئيس الاتحاد التونسي، معز الناصري، ونائبه حسين جنيح، طلبَا خلال اجتماعهما الأخير بالطرابلسي في مقر إقامة المنتخب بالمغرب، أن يتجنّب كلّ التصريحات الخارجة عن مشاركة "نسور قرطاج" في البطولة، وعدم الردّ على ما يقال في وسائل الإعلام التونسية خلال الفترة الحالية.

ويأتي تحرّك الاتحاد التونسي في هذا السياق، على خلفية الجدل الذي أحدثه الأسطورة طارق ذياب، بعدما انتقد الطرابلسي بلهجة حادة، في مقابلة مع قناة الحوار التونسي، ليردّ عليه المدرب في المؤتمر الصحافي الذي سبق لقاء الفريق ضد تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات، وانتقد خلاله أيضاً بعض البرامج التلفزيونية التي هاجمت المنتخب في الفترة الأخيرة.

ووجّه الاتحاد التونسي الطلب نفسه للاعبين، ودعاهم إلى الابتعاد تماماً عن أسئلة الصحافيين الخارجة عن أجواء المباريات، إذ يعتبر الجهاز الإداري للمنتخب أنّ المجال لا يسمح في الوقت الحالي بالتعليق والردّ على المحللين والمتابعين، وذلك بهدف التركيز على باقي مشوار الفريق في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله الى الدور ثمن النهائي باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ليلاقي بذلك نظيره المالي، يوم السبت المقبل، في مواجهة يسعى خلالها زملاء المجبري إلى تقديم أداء جيد والتقدم بثبات في البطولة، ما يعني المصالحة مع الجماهير بعد المستوى المتوسط الذي ظهروا به في الدور الأول.