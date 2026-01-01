الاتحاد التونسي يوجّه طلباً عاجلاً إلى الطرابلسي بسبب الأسطورة طارق ذياب

كرة عربية
تونس

مهدي عبيد

شعار العربي الجديد 1
مهدي عبيد
مراسل العربي الجديد في تونس
مباشر
01 يناير 2026   |  آخر تحديث: 18:36 (توقيت القدس)
الطرابلسي خلال مؤتمر صحافي في استاد فاس، 26 ديسمبر 2025 (عصام زروق/Getty)
الطرابلسي خلال مؤتمر صحافي في استاد فاس، 26 ديسمبر 2025 (عصام زروق/ Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شهدت كواليس منتخب تونس اهتماماً إعلامياً كبيراً خلال كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، حيث طلب رئيس الاتحاد التونسي معز الناصري ونائبه من المدرب سامي الطرابلسي واللاعبين تجنب التصريحات الخارجة عن البطولة والتركيز على الأداء.

- جاء هذا التحرك بعد انتقادات حادة من الأسطورة طارق ذياب للطرابلسي، مما دفع الاتحاد لتوجيه اللاعبين للابتعاد عن أسئلة الصحافيين الخارجة عن أجواء المباريات.

- تأهل المنتخب التونسي إلى ثمن النهائي ليواجه مالي، ويسعى لتحقيق أداء جيد والمصالحة مع الجماهير بعد المستوى المتوسط في الدور الأول.

شهدت كواليس منتخب تونس خلال الأيام القليلة الماضية، اهتماماً واضحاً بالجانب الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء التصريحات التي يدلي بها المدير الفني، سامي الطرابلسي (57 عاماً)، واللاعبون، على حد سواء، خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حالياً في المغرب.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "العربي الجديد"، الخميس، فإنّ رئيس الاتحاد التونسي، معز الناصري، ونائبه حسين جنيح، طلبَا خلال اجتماعهما الأخير بالطرابلسي في مقر إقامة المنتخب بالمغرب، أن يتجنّب كلّ التصريحات الخارجة عن مشاركة "نسور قرطاج" في البطولة، وعدم الردّ على ما يقال في وسائل الإعلام التونسية خلال الفترة الحالية.

ويأتي تحرّك الاتحاد التونسي في هذا السياق، على خلفية الجدل الذي أحدثه الأسطورة طارق ذياب، بعدما انتقد الطرابلسي بلهجة حادة، في مقابلة مع قناة الحوار التونسي، ليردّ عليه المدرب في المؤتمر الصحافي الذي سبق لقاء الفريق ضد تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات، وانتقد خلاله أيضاً بعض البرامج التلفزيونية التي هاجمت المنتخب في الفترة الأخيرة.

ووجّه الاتحاد التونسي الطلب نفسه للاعبين، ودعاهم إلى الابتعاد تماماً عن أسئلة الصحافيين الخارجة عن أجواء المباريات، إذ يعتبر الجهاز الإداري للمنتخب أنّ المجال لا يسمح في الوقت الحالي بالتعليق والردّ على المحللين والمتابعين، وذلك بهدف التركيز على باقي مشوار الفريق في بطولة كأس أمم أفريقيا.

دي لا فوينتي خلال التصفيات المؤهلة للمونديال، 18 نوفمبر 2025 (مانو رينو/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

دي لا فوينتي يضع المغرب ضمن قائمة المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026

وكان المنتخب التونسي قد ضمن تأهله الى الدور ثمن النهائي باحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ليلاقي بذلك نظيره المالي، يوم السبت المقبل، في مواجهة يسعى خلالها زملاء المجبري إلى تقديم أداء جيد والتقدم بثبات في البطولة، ما يعني المصالحة مع الجماهير بعد المستوى المتوسط الذي ظهروا به في الدور الأول.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
هيثم سمير كان من السائقين المميزين في مصر (حساب السائق الراحل/إنستغرام)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

إحالة المتهمين بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير إلى المحاكمة بمصر

دي لا فوينتي خلال التصفيات المؤهلة للمونديال، 18 نوفمبر 2025 (مانو رينو/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

دي لا فوينتي يضع المغرب ضمن قائمة المرشحين للتتويج بكأس العالم 2026

مودريتش ورونالدو بقميص نادي ريال مدريد، 26 مايو 2025 (أحمد مورا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مودريتش يروي اللحظة التي أبكى فيها مورينيو كريستيانو رونالدو