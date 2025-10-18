الاتحاد التونسي ينتظر فيفا لإنقاذه من أزمته.. إليكم تفاصيل القضية

- الاتحاد التونسي لكرة القدم يواجه أزمة مالية خانقة، مما أدى إلى عدم دفع أجور المدير الفني سامي الطرابلسي والجهاز الفني منذ تسعة أشهر، رغم تأهلهم لكأس العالم 2026. - الاتحاد يسعى للحصول على جزء من منحة التأهل من "فيفا" لتخفيف الأزمة، حيث يعاني من ديون كبيرة بسبب الفترة الانتقالية بعد اعتقال الرئيس السابق وديع الجريء. - "فيفا" قد يوافق على تحويل جزء من المنحة قبل الموعد المحدد في مارس 2026، لدعم الاتحادات المحلية المتعثرة.

يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم إلى إيجاد الحلول للخروج من أزمته المادية الخانقة، التي حرمت المدير الفني لمنتخب "نسور قرطاج" سامي الطرابلسي وباقي أعضاء الجهاز الفني من تقاضي أجورهم، رغم النتائج الجيدة التي حققوها منذ وصولهم إلى مهامهم مطلع العام الحالي، وقادوا الفريق إلى التأهل لبطولة كأس العالم، فيفا 2026.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "العربي الجديد" اليوم السبت، فإن الطرابلسي بقي حتى الآن من دون الحصول على أجور للشهر التاسع على التوالي، وكذلك كل مساعديه الذين يعملون حالياً بشكل مجاني، وهي الوضعية نفسها التي تعيشها كل الأجهزة الفنية لمنتخبات الفئات السنية، وباقي موظفي الاتحاد التونسي لكرة القدم، رغم محاولات المكتب التنفيذي بقيادة معز الناصري لإنقاذ الوضع.

وكشف المصدر نفسه أن الاتحاد التونسي وجّه طلباً لنظيره الدولي من أجل الحصول على جزء من منحة التأهل لبطولة كأس العالم 2026، وهو ما قد يتفاعل معه "فيفا"، الذي يقبل غالباً مثل هذه الطلبات بالنسبة للاتحادات المحلية التي تعاني أزمات مادية وتمر بظروف صعبة، وهو ما عاشته تونس بالذات، بسبب الوضع الانتقالي الذي عرفه الاتحاد عند اعتقال الرئيس السابق وديع الجريء قبل عامين.

وكان "فيفا" قد عيّن، في العام الماضي، هيئة التسوية التي قادت الاتحاد بشكل مؤقت، قبل عقد الانتخابات، وصعد على أثرها معز الناصري إلى كرسي الرئاسة، وهي أسباب زادت من تفاقم الوضع المادي للجهة المشرفة على اللعبة في البلاد، ويبدو أن المكتب التنفيذي الحالي قد دفع ثمن تلك الفترة الانتقالية، التي سببت ديوناً كبيرة، بعثرت حساباته المالية.

وتبعاً لذلك، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد يوافق مستقبلاً على تحويل جزء من المنحة قد يصل إلى نصف القيمة الإجمالية في الأشهر القليلة المقبلة، رغم أن موعد دفع الأموال للمنتخبات المشاركة محدد في مارس/ آذار 2026، علماً أن كل الاتحادات المشاركة في كأس العالم تحصل على قرابة 12 مليون دولار أميركي.