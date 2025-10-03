الاتحاد التونسي يخاطب 3 أندية فرنسية كبيرة من أجل هذا الطلب

- الاتحاد التونسي لكرة القدم يسعى لضمان مشاركة لاعبين مغتربين في كأس العرب 2025، رغم عدم توافق البطولة مع جدول "فيفا"، مما يعوق انضمام لاعبي الأندية الأوروبية. - المدير الفني سامي الطرابلسي يخطط لضم لاعبين شباب من الفريق الرديف، وبدأ الاتحاد محادثات مع أندية فرنسية مثل باريس سان جيرمان وأولمبيك مرسيليا لتحرير لاعبيهم. - الطرابلسي سيقود المنتخب الأول في البطولة، بعد التخلي عن فكرة المشاركة بالفريق الأولمبي، كما أعلن في مؤتمر صحافي.

بدأ الاتحاد التونسي لكرة القدم، منذ الآن، تحركاته لضمان حضور بعض اللاعبين المغتربين في قائمة المنتخب خلال بطولة كأس العرب، فيفا قطر 2025، التي ستقام خلال الفترة الممتدة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المدير الفني سامي الطرابلسي أمس الخميس، أشار الأخير إلى أنهم قرروا المشاركة في كأس العرب بالفريق الأول، رغم أنّ فترة إقامة البطولة لا تدخل ضمن جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ما سيعطّل انضمام أغلب العناصر الذين يلعبون لأندية أوروبية، باستثناء الدوريات التي تتوقف بشكل مبكّر، مثل الدنمارك والسويد وروسيا.

وأمام هذه الوضعية، اضطر الطرابلسي للتفكير في بعض اللاعبين الشباب الذين يلعبون للفريق الرديف في أنديتهم بهدف ضمهم إلى القائمة، إذ تفيد المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد، اليوم الجمعة، بأن الاتحاد التونسي لكرة القدم دخل في اتصالات مع بعض الأندية الفرنسية لتحرير لاعبيها قبل كأس العرب.

ودخل الاتحاد التونس لكرة القدم في محادثات مع باريس سان جيرمان لأجل اللاعب خليل العياري، وكذلك مع أولمبيك مرسيليا بهدف الاستفادة من جهود الظهير الأيسر الشاب أنس دوبال، بالإضافة إلى لاعب موناكو الجناح الأيسر الصاعد نسيم دنداني، ومن المتوقع أن ترتفع قائمة اللاعبين الذين يرغب منتخب تونس في ضمهم خلال الفترة المقبلة.

وتأكيداً لما انفرد به موقع "العربي الجديد" منذ أشهر، أعلن سامي الطرابلسي في المؤتمر الذي كان مخصصاً لكشف قائمة اللاعبين لمواجهة كل من ساوتومي وناميبيا، ضمن تصفيات كأس العالم، أنه سيقود المنتخب بنفسه خلال البطولة العربية، بعدما تخلت تونس عن فكرة المشاركة بالفريق الأولمبي الذي يقوده المدير الفني عبد الحي بن سلطان.