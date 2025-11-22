اتخذ الاتحاد التونسي لكرة القدم قراراً صارماً بخصوص ملف اللاعبين ذوي الجنسية المزدوجة والمرشحين لتمثيل منتخب "نسور قرطاج"، وذلك قبل المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني المقبلين.

وتزامناً مع تأخر بعض اللاعبين في تحديد موقفهم من مسألة اللعب لتونس، قرّر الاتحاد التونسي لكرة القدم إيقاف كل المفاوضات مع هؤلاء المغتربين في الوقت الحالي، والتركيز على مشوار "نسور قرطاج" في بطولتي كأس العرب بقطر، وأمم أفريقيا بالمغرب، ومِن ثمّ، فإن قائمة تونس في مسابقة "الكان" لن تشهد تعزيزات جديدة من مزدوجي الجنسية، وفقاً لما كشفه مصدر من داخل الاتحاد التونسي في حديثه لـ"العربي الجديد".

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تعثرت في الفترة الأخيرة مع محترف نادي ريال أوفييدو الإسباني هيثم حسن، وموهبة فاينورد الهولندي أيمن السليتي، ونجم فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي أليسون سانتوس المرشح للحصول على الجنسية التونسية، وكذلك مهاجم نادي رينجرز الاسكتلندي يوسف الشرميطي.

وتبعاً لذلك، قرر المدير الرياضي لمنتخب تونس زياد الجزيري، بالتشاور مع المدير الفني سامي الطرابلسي، تعليق كل المحادثات مع هؤلاء اللاعبين بعدما سعى الاتحاد إلى ضم أكبر عدد ممكن خلال كأس أمم أفريقيا، لكن المصدر نفسه اعترف بأن الاتحاد لم يجد تجاوباً في جميع هذه الملفات حتى الآن، ما يعني تأجيل المفاوضات معهم إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا، والعمل مجدداً على ضمّهم قبل كأس العالم 2026.

وكان الطرابلسي قد كشف، يوم أمس الجمعة، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في كأس العرب بقطر، ويستعد كذلك لضبط لائحة أمم أفريقيا التي لن تختلف كثيراً عن القائمة التي نافست في المباراة الودية الأخيرة أمام البرازيل، مع إضافة بعض الأسماء التي غابت بداعي الإصابة.