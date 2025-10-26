- يواجه منتخب تونس نظيره البرازيلي في مباراة ودية في 18 نوفمبر بمدينة ليل الفرنسية، ضمن تحضيرات كأس العالم 2026، حيث سيستفيد المنتخب التونسي من مواجهة فريق يضم نخبة من أفضل اللاعبين عالميًا. - سيحصل الاتحاد التونسي على عائدات مالية تقارب 300 ألف دولار، بالإضافة إلى نسبة من أرباح بيع التذاكر، مع تكفل الاتحاد البرازيلي بمصاريف السفر والإقامة. - قبل المباراة، سيلعب منتخب تونس مباراتين وديتين ضد موريتانيا والأردن في تونس، قبل السفر إلى فرنسا لمواجهة البرازيل.

يواجه منتخب تونس نظيره منتخب البرازيل في الـ18 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مدينة ليل الفرنسية، بعد الاتفاق بين الاتحاد التونسي لكرة القدم والاتحاد البرازيلي، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. وبالإضافة إلى المكاسب الفنية والرياضية الكبيرة التي سيجنيها منتخب تونس من هذه المواجهة بالنظر إلى قوة المنافس الذي يضم عدداً من أفضل اللاعبين في العالم، فإن الاتحاد التونسي لكرة القدم سيجني عائدات مادية مهمّة رغم الطابع الودي وغير الرسمي للمباراة، وفقاً لما كشفته المعطيات التي حصل عليها موقع العربي الجديد يوم الأحد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتحاد التونسي سيحصل على قيمة مادية تقارب 300 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى حصوله على نسبة من أرباح بيع التذاكر للجماهير، مع تكفّل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بمصاريف السفر وإقامة بعثة المنتخب التونسي في مدينة ليل، بما أن البرازيل هي التي طلبت مواجهة "نسور قرطاج"، واستدعتهم إلى فرنسا لخوض المباراة.

وسيلعب منتخب تونس قبل ذلك مباراتين وديتين على استاد حمادي العقربي برادس ضد موريتانيا والأردن يومي 12 و14 نوفمبر المقبل، قبل السفر إلى فرنسا في الخامس عشر من الشهر نفسه، على أن يتدرب ثلاثة أيام قبل اللعب أمام كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في مواجهة تعيد إلى الأذهان مباراة المنتخبين الودية سنة 2022 تحضيراً لبطولة كأس العالم في قطر.