- الاتحاد التركي لكرة القدم يعلن عن تبرع كامل عائدات تذاكر مباراة تركيا وجورجيا لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهونها. - تأتي هذه المبادرة في إطار التضامن الدولي مع الفلسطينيين، وسط دعوات من الاتحادات الكروية والمنظمات الحقوقية لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه إسرائيل. - المنتخب التركي يسعى لتحقيق فوزه الثالث في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط.

اتخذ الاتحاد التركي لكرة القدم خطوة إنسانية لافتة لدعم فلسطين وقطاع غزة، مُعلناً التبرع بكامل عائدات تذاكر المباراة التي ستجمع رفاق أردا غولر أمام منتخب جورجيا، المقررة يوم الثلاثاء في استاد كوجالي، ضمن منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتهدف هذه المبادرة لدعم المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون مأساة إنسانية شديدة نتيجة الأحداث الأخيرة في غزة.

وجاء في بيان الاتحاد التركي عبر موقعه الرسمي، يوم الاثنين، أن عائدات تذاكر المباراة المهمة للمنتخب التركي أمام نظيره الجورجي ستكون مخصصة للشعب الفلسطيني، في ظل الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على غزة وتجدد الدعوات للتضامن الدولي مع الفلسطينيين: "قرّر الاتحاد التركي لكرة القدم التبرع بعائدات مدرجات مباراة تركيا وجورجيا غداً في المجموعة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2026 لشعب غزة الذي يعاني مأساة إنسانية".

وأضاف البيان أنه في الوقت الذي تشهد فيه الساحة الكروية دعماً جماهيرياً واسعاً لفلسطين وقطاع غزة، مع تحركات بارزة من الاتحادات الكروية والمنظمات الحقوقية التي طالبت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي "يويفا" باتخاذ مواقف حاسمة تجاه إسرائيل، "نندد مرة أخرى بهذه المأساة التي تجري أمام أعين العالم، وندعو جميع مشجعينا للوقوف صفاً واحداً ودعوة فريقنا ذي الهلال والنجمة لدعمه صوتاً واحداً وقلباً واحداً في المباراة التي ستقام في استاد كوجالي".

ويخوض المنتخب التركي مواجهة حاسمة أمام جورجيا في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة للتصفيات الأوروبية المونديالية، وسط طموحات كبيرة لتشكيلة المدرب الإيطالي فينتشنزو مونتيلا لتحقيق الفوز الثالث، علماً أن المنتخب التركي يحتل حالياً المركز الثاني برصيد ست نقاط بعد فوزين على جورجيا ذهاباً (3-2) وبلغاريا (6-1) وخسارة أمام إسبانيا المتصدرة (6-0)، بينما يأتي منتخب جورجيا ثالثاً برصيد ثلاث نقاط، ما يجعل هذه المباراة لحظة فاصلة لتأكيد تفوق تركيا وتعزيز فرصها في المنافسة على التأهل المباشر أو المرور عبر الملحق.