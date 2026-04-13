الاتحاد الإيطالي يتحرك لخطف مهاجم برازيلي هدّاف وهذه هي التفاصيل

كشفت تقارير صحافية أنّ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، يدرس خيار تجنيس مهاجم برازيلي غزير التهديف، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الخط الهجومي لمنتخب إيطاليا الذي يعاني من نقص في الفعالية الهجومية خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما نشره موقع فوت ميركاتو، أمس الأحد، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة مستمرة يعتمدها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، تقوم على الاستفادة من اللاعبين ذوي الأصول الإيطالية أو القادرين على الحصول على الجنسية، خاصة من أميركا الجنوبية، لتعويض تراجع إنتاج المواهب الهجومية محلياً. ويندرج التحرك الإيطالي ضمن ما يُعرف بسياسة "الأوريوندي" والتي تسمح بتمثيل لاعبين أجانب للمنتخب الإيطالي، في حال امتلاكهم جذوراً إيطالية أو حصولهم على الجنسية، وهي سياسة معروفة وليست جديدة في الكرة الإيطالية.

وأثبتت هذه السياسة نجاحها سابقاً مع عدة لاعبين من أصول برازيلية وأرجنتينية، مثل إيدر وأماوري، اللذين حملا قميص "الآتزوري" بعد تجنيسهما، كما شهدت السنوات الأخيرة عودة قوية لهذا التوجه، في ظل سعي الاتحاد الإيطالي لإيجاد حلول سريعة لمشاكل الهجوم، خاصة بعد الإخفاقات المتكررة على الساحة الدولية والتي كان آخرها كارثة فشل التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي للمنتخب الإيطالي.

وأشار التقرير إلى أن قلة المهاجمين الحاسمين في الكرة الإيطالية دفعت المسؤولين إلى التفكير مجدداً في استقطاب مواهب جاهزة من الخارج، بدل انتظار تطور المواهب المحلية. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه إيطاليا من تراجع واضح في إنتاج المهاجمين، وهو ما دفع بعض الأصوات داخل الكرة الإيطالية للمطالبة بالانفتاح أكثر على اللاعبين مزدوجي الجنسية، رغم الجدل الكبير الذي تثيره هذه السياسة داخل الأوساط الرياضية والجماهيرية. وتعكس خطوة إيطاليا المحتملة لتجنيس مهاجم برازيلي "مُتوهّج" واقعاً جديداً في كرة القدم الحديثة، إذ أصبحت الهوية الكروية مرنة أمام الحاجة للنتائج، في ظل المنافسة الشرسة على الساحة الدولية.