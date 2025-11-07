الاتحاد الإنكليزي ينصف المجبري ويعاقب لاعباً بسبب العنصرية

أنصف الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم النجم التونسي حنبعل المجبري (23 عاماً) عندما قرر إيقاف لاعب بريستون، وهو المونتينغري ميلوتين أوسماييتش، تسع مباريات وغرامةً ماديةً قدرها 21 ألف جنيه استرليني (حوالي 17 ألف دولار)، بسبب حادثة وقعت بين اللاعبين خلال الموسم الماضي ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنكليزي "تشامبيونشيب".

واعتبر الاتحاد الإنكليزي في بيانه الصادر اليوم الجمعة أنّ أوسماييتش وجّه عبارات عنصرية للاعب التونسي، ما يستوجب عقوبة الإيقاف، وذلك بعد التحقيق في الشكوى التي رفعها حنبعل بعد مباراة بيرنلي ضد بريستون، ضمن منافسات الأسبوع الـ33، لحساب الموسم الماضي 2024-2025، وتحديداً في الخامس عشر من شهر شباط / فبراير الماضي.

واستنكر نادي بريستون نورث القرار في بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، معبّراً عن خيبة أمله الشديدة إزاء العقوبة، مشيراً إلى أن القرار اتخذ على أساس الاحتمالات التي تدين اللاعب، وليس على وقائع، مضيفاً: "لطالما نفى ميلوتين التهمة الموجهة إليه، ولا يزال يُصرّ على ذلك، ونُواصل دعمنا الكامل للاعبنا. ونفخر بسياساتنا وممارساتنا المُتعلقة بالإنصاف والتنوع والشمول، ونؤكد مُجدداً معارضتنا جميع أشكال التمييز".

وخلال تلك المباراة، ظهر اللاعب وهو يركض خلف المجبري مردداً له كلمات منافية للأخلاق وفقاً للصورة التي وردت في البث التلفزيوني، وكان الشاب التونسي يضحك في البداية وتقبل الأمر ببرود أعصاب، لكن يبدو أن أوسماييتش وجّه كلمات أخرى حملت عبارات عنصرية، أثارت استفزاز حنبعل، الذي سارع إلى الحكم وطلب منه إيقاف المباراة. وكتب "نسر قرطاج" بعد نهاية اللقاء: "لن أصمت عما حدث، سأندد دائماً بالعنصرية، كلما سمعتها أو رأيتها، هذه هي الطريقة الوحيدة التي نتغير بها، سواء في الرياضة أو المجتمع، أنا شخص قوي، ولكن لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك، ويقوم بتلك الإساءة المثيرة للاشمئزاز على أرض الملعب".