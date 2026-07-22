الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم يوجه اتهامات لمدرب ألماني بـ"التجسس"

- وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اتهامات للمدرب توندا إيكرت بسبب فضيحة التجسس التي أدت لاستبعاد ساوثهامبتون من نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز، بعد اعتراف النادي بالتجسس على تدريبات ميدلزبره في مايو 2026. - تضمنت الاتهامات مخالفة المادة إي 3.1، حيث يُزعم أن إيكرت سمح بمراقبة تدريبات أندية أوكسفورد يونايتد وإيبسويتش تاون وميدلزبره، مما أدى لخصم نقاط من ساوثهامبتون وتكبد خسائر مالية كبيرة. - أكد نادي ساوثهامبتون دعمه لإيكرت وجهازه الفني، معلناً التعاون الكامل مع الاتحاد الإنكليزي، مع استمرار طموحه للعودة إلى الدوري الممتاز.

وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اتهامات إلى المدرب الألماني لساوثهامبتون توندا إيكرت على خلفية فضيحة التجسس التي أدت إلى استبعاد فريقه من نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، في قضية مثيرة هزّت أوساط كرة القدم الإنكليزية الموسم الماضي، بعدما اعترف ساوثهامبتون بالتجسس على حصة تدريبية لمنافسه في نصف نهائي ملحق الصعود ميدلزبره خلال شهر مايو/أيار.

وقال الاتحاد في بيانه الرسمي اليوم الأربعاء: "وُجهت إلى توندا إيكرت ثلاث تهم بمخالفة المادة إي 3.1 للاتحاد الإنكليزي في ما يتعلق بسوء السلوك خلال الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2025 ومايو/أيار 2026". وأضاف "يُزعم أن المدرب تصرّف بطريقة غير لائقة و/أو أساء إلى سمعة اللعبة من خلال توجيه و/أو الإذن بمراقبة الحصص التدريبية لأندية أوكسفورد يونايتد وإيبسويتش تاون وميدلزبره، قبل مباريات هذه الأندية ضد ساوثهامبتون في ديسمبر 2025 وإبريل/نيسان 2026 ومايو 2026 على التوالي".

وبحسب "فرانس برس"، فقد قام المدرب بالتجسس على حصص تدريبية لناديي إيبسويتش وأوكسفورد منافسيه في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب"، في وقت سابق من الموسم، وبعد فوزه على ميدلزبره في نصف النهائي، تم استبعاد ساوثهامبتون من النهائي أمام هال سيتي، مع اقتطاع أربع نقاط من رصيده في موسم 2026-2027. وحل ميدلزبره بدلاً من ساوثهامبتون في النهائي، لكنه خسر أمام هال سيتي. وكانت الكلفة المالية على ساوثهامبتون باهظة، إذ تُقدَّر قيمة الصعود إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بنحو 200 مليون جنيه إسترليني (267 مليون دولار).

وقضت لجنة تأديبية مستقلة عيّنتها رابطة الدوري بأن عمليات التجسس جرت بتفويض من إيكرت، ووصفتها بأنها "خطة مدبّرة ومتعمدة جاءت من أعلى الهرم الإداري". وأكد الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم لاحقاً أنه يحقق في القضية، وأعلن الأربعاء توجيه اتهامات إلى إيكرت على خلفية دوره في عمليات التجسس.

وخلُصت اللجنة إلى أن بعض الموظفين صغار الرتبة في ساوثهامبتون شعروا بأنهم "تحت ضغط لتنفيذ عمليات المراقبة التي كان إيكرت والمدربون الكبار يرغبون في القيام بها". وكانت أمام إيكرت مهلة حتى الثلاثاء المقبل للرد على الاتهامات، بعدما أقرّ بمسؤوليته عن عمليات التجسس في بيان صدر في حزيران/يونيو. وقال المالك الصربي لساوثهامبتون دراغان شولاك في ذلك الوقت إنه لا ينوي إقالة إيكرت بسبب سلوكه.

بدوره أعلن نادي ساوثهامبتون أنه سيتعاون "بشكل كامل وشفاف" مع الاتحاد الإنكليزي، مضيفاً "لا يزال النادي يدعم توندا وجهازه الفني بالكامل، فيما نواصل العمل لتحقيق طموحنا بالعودة إلى الدوري الإنكليزي الممتاز". ويستهل ساوثهامبتون موسمه بمواجهة كولشستر في الدور الأول من كأس الرابطة في الثامن من آب/أغسطس، قبل مباراته الافتتاحية في دوري المستوى الثاني "تشامبيونشيب" أمام واتفورد في 16 منه.