- التزام أيرلندا بالمباريات: أكد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أن منتخب أيرلندا سيخوض مباراتيه ضد إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، رغم طلبه السابق بحظر مشاركة إسرائيل بسبب الحرب على غزة. - موقف الاتحاد الأيرلندي: في نوفمبر الماضي، صوتت الجمعية العمومية للاتحاد الأيرلندي لصالح مذكرة تطالب بتعليق الاتحاد الإسرائيلي، لكنهم أقروا بأن رفض اللعب سيؤدي لخسارة المباراة وربما عقوبات إضافية. - تصريحات المدرب: أيد مدرب أيرلندا، هيمير هالغريمسون، موقف الاتحاد الأيرلندي، مشيراً إلى العقوبات المفروضة على روسيا، لكنه أكد استعداده للعب ضد إسرائيل إذا وقعا في المجموعة نفسها.

أصدر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم موقفه الرسمي من خوض إيرلندا للمواجهتين المقررتين ضد إسرائيل في منافسات دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027، وذلك بعد ساعات من صدور القرعة التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أن منتخب أيرلندا سيخوض المباراتين المقررتين في مجموعته في بطولة دوري الأمم الأوروبية ضد إسرائيل، وذلك بعد أن أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة من منافسات المستوى الثاني في البطولة إلى جانب منتخبات النمسا وكوسوفو وإسرائيل، إذ ستواجه الأخيرة أولاً خارج أرضها في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل، ثم في دبلن يوم 4 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان الاتحاد الأيرلندي طلب في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حظر مشاركة الأندية والمنتخب الإسرائيلي في كل البطولات القارية بسبب الحرب على قطاع غزة، ليؤكد خوض المباراتين رسمياً في بيان أصدره الجمعة: "يؤكد الاتحاد الأيرلندي أن المنتخب الوطني للرجال سيفي بالتزاماته في دوري الأمم الأوروبية 2026 ضد إسرائيل بعد وقوعهما معاً في المجموعة".

وذكّر الاتحاد في بيان بأن جمعيته العمومية صوتت لصالح مذكرة رُفعت رسمياً في نوفمبر إلى اللجنة التنفيذية لليويفا، تطالب بالتعليق "الفوري" للاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بسبب انتهاك اللوائح. ومع ذلك، اعترف الاتحاد الأيرلندي في المذكرة بأن لوائح يويفا تنص على أنه إذا رفض اتحاد ما خوض مباراة، فسيتم اعتبارها خاسراً في تلك المباراة، وربما تُفرض إجراءات تأديبية إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقة.

وكان مدرب منتخب أيرلندا، الأيسلندي هيمير هالغريمسون، أيد آنذاك موقف الاتحاد الأيرلندي، مذكراً بأن يويفا وفيفا فرضا عقوبات على روسيا بسبب غزو أوكرانيا، وصرح المدرب آنذاك: "لا أرى أي فرق بين قيام فيفا ويويفا بحظر روسيا وعدم حظر إسرائيل. لا أرى الفرق"، لكنه أوضح في الوقت نفسه آنذاك أنه سيلعب ضد إسرائيل إذا وقعا في المجموعة نفسها.