- وافق الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم على اقتراح نادي بوهيميانز بمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الأوروبية والدولية، بسبب انتهاكاتها لقوانين "يويفا"، مثل تنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني. - الاقتراح حصل على دعم 74 صوتاً من أعضاء الاتحاد الأيرلندي، وسيُقدَّم رسمياً إلى اللجنة التنفيذية في "يويفا" لطلب إيقاف مشاركة الاتحاد الإسرائيلي فوراً. - الاتحاد الأيرلندي يدعو "يويفا" لنشر معايير شفافة لضمان المساواة بين الأعضاء، مشيراً إلى انتهاكات إسرائيل في الحرب على غزة.

وافق الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم على تقديم اقتراح إلى "يويفا"، اليوم السبت، بهدف منع إسرائيل من المشاركة في المسابقات الأوروبية والدولية، بعدما جرى التصويت على الاقتراح الذي قدمه نادي بوهيميانز إلى الجمعية العامة، في الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد قبل الاجتماع السنوي العام.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم تلقى الاقتراح من قِبل نادي بوهيميانز، الذي عرض الانتهاكات التي ارتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، والمخالفة لقوانين "يويفا"، ومنها: تنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة من دون أخذ موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والفشل في تطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية في الملاعب.

وأوضحت أن المقترح، الذي تقدم به نادي بوهيميانز، تطلب موافقة 50% من أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، وقد أُقر بأغلبية 74 صوتاً مؤيداً، فيما ظهرت سبعة أصوات معارضة، وامتناع عضوين عن التصويت في الجمعية العامة المكونة من ثلاثة أقسام: كرة القدم الاحترافية، كرة القدم للهواة والشباب، ومجموعة الهيئات الوطنية، التي تُمثل كرة القدم للناشئين والناشئات.

وتابعت أن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم كشف في بيانه عن أنه: "في اجتماع عام استثنائي، عُرض قرار عادي على أعضاء الجمعية، وأُقر القرار بأغلبية 74 صوتاً مؤيداً، وسبعة أصوات معارضة، وامتناع عضوين عن التصويت، وسيقدّم اقتراح رسمي إلى اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يطلب فيه إيقاف مشاركة الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم فوراً عن خوض جميع المسابقات القارية، لأنه خالف بندين مستقلين من النظام الأساسي المطبق في يويفا".

وأردف بيان الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم: "لقد جرى تأسيس أندية في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية المحتلة من دون أخذ موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وهو انتهاك للمادة 73 من قوانين فيفا، وأيضاً المادة الخامسة من النظام الأساسي ليويفا، بالإضافة إلى أن الاتحاد الإسرائيلي لم يقم بتطبيق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية، في انتهاك واضح لأنظمة الاتحاد الأوروبي (المادة السابعة)، واللوائح التأديبية ذات الصلة، وستُرفق جميع الانتهاكات التي حصلت".

وختم بيان الاتحاد الأيرلندي: "ندعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى نشر معايير شفافة، من أجل إيقاف أو استبعاد الاتحادات الأعضاء، لضمان المساواة في المعاملة بين جميع الأعضاء"، فيما أكدت الصحيفة أن هذه الجملة الأخيرة في البيان تدعو بشكل علني "يويفا" إلى إعادة النظر في مسألة التوصيات التي أُصدرت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تعليقاً على مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية، بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها في الحرب على غزة، عقب تدخل من قِبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كشف حينها عن خطته للسلام في المنطقة.