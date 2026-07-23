- الاتحاد الألماني لكرة القدم يخطط لتعيين يورغن كلوب مدرباً جديداً للمنتخب، مع توقعات بإعلان رسمي في مؤتمر صحافي بفرانكفورت، بعد مغادرة يوليان ناغلسمان إثر إخفاقات متتالية في البطولات الكبرى. - صحيفة "بيلد" تشير إلى توقيع كلوب عقداً حتى 2031، مع تعويض لشركة "ريد بول" بقيمة مليون و140 ألف دولار، رغم عدم عقد اجتماعات رسمية لاختيار المدرب. - كلوب سيبدأ مهامه في دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا في سبتمبر، مع تسعة أسابيع للإعداد، بعد الخروج المبكر من كأس العالم 2026.

طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم من وسائل الإعلام تغطية مؤتمر صحافي خاص غداً الجمعة، إذ من المتوقع أن يُعلَن فيه تعيين مدرب نادي ليفربول الإنكليزي السابق يورغن كلوب (59 سنة)، مدرباً جديداً للمنتخب الألماني في الفترة المقبلة.

وأرسل الاتحاد الألماني لكرة القدم دعوة إلى وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحافي في مقره الرئيسي في مدينة فرانكفورت، والذي سيُعقد صباح غدٍ الجمعة، ورغم عدم صدور أي أخبار رسمية حول إمكانية إعلان أن يورغن كلوب سيكون المدرب القادم لمنتخب ألمانيا، إلا أن صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت، الخميس، إلى أنه بنسبة كبيرة سيكون كلوب مدرباً لمنتخب ألمانيا وسيكون الإعلان الرسمي في المؤتمر الصحافي الذي أعلنه الاتحاد الألماني.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي البطولات الكبرى التي شهدت إخفاقات متتالية للمنتخب الألماني قبل هذا التعيين؟ ما هو المبلغ المتوقع أن تحصل عليه شركة "ريد بول" كتعويض في حال تعيين كلوب؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن الاتحاد الألماني لم يعقد أي اجتماعات رسمية لاختيار مدرب منتخب ألمانيا الجديد، وبحسب المعلومات فإن من المتوقع أن يُوقع كلوب عقداً مع منتخب "المانشافت" حتى عام 2031، على أن تحصل شركة "ريد بول" النمساوية لمشروبات الطاقة، التي يشغل فيها كلوب منصب رئيس كرة القدم العالمية، على مبلغ تعويض قيمته مليون و140 ألف دولار.

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وتأتي أهمية التعاقد مع مدرب الريدز السابق في ظل حاجة منتخب ألمانيا إلى مدير فني جديد بعد مغادرة المدرب يوليان ناغلسمان، إثر الخروج من دور الـ 32 في بطولة كأس العالم 2026، بالخسارة أمام منتخب باراغواي، والتي شكلت الإخفاق المبكر الثالث على التوالي للمنتخب الألماني في البطولات الكبرى (بعد الخروج من دور المجموعات في مونديالي 2018 و2022).

وفي حال أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تعيين المدرب الألماني صاحب الـ59 سنة مدرباً لمنتخب ألمانيا، سيكون أمام كلوب حوالي تسعة أسابيع للإعداد لمباراة ألمانيا القادمة، ليسجل ظهوره الأول مدرباً لمنتخب البلاد في بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر/أيلول في أمستردام أمام منتخب هولندا.