الاتحاد الألماني يؤكد مغادرة ناغلسمان وخليفته مفاجأة كبيرة

- أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن رحيل المدرب يوليان ناغلسمان بعد خروج المنتخب الألماني من كأس العالم 2026، حيث خسر أمام باراغواي بركلات الترجيح. - قاد ناغلسمان المنتخب الألماني بين 2023 و2026، محققًا 23 فوزًا في 37 مباراة، وتم فسخ عقده الذي كان يمتد حتى 2028. - يسعى الاتحاد الألماني للتعاقد مع يورغن كلوب، الذي أبدى استعداده لتولي تدريب المنتخب، بعد فترة من الابتعاد عن التدريب منذ مغادرته ليفربول.

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم مغادرة المدرب يوليان ناغلسمان منصبه مدرباً للمنتخب الألماني، وذلك بعد الخروج المُدوي من الدور الـ32 لبطولة كأس العالم 2026، عندما خسر من أمام منتخب باراغواي بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية المباراة بالتعادل (1-1).

وكانت صحيفة بيلد الألمانية أشارت في الساعات الماضية، الجمعة، إلى أن ناغلسمان لن يستمر في منصبه وسيُغادر المنتخب الألماني بسبب الإقصاء، وهو ما تحقق فعلاً بإعلان الاتحاد الألماني لكرة القدم رحيله بعد أن قاد منتخب المانشافت بين فترة 2023 و2026، وقاده في 37 مباراة (حقق فيها 23 فوزاً مقابل سبع تعادلات وسبع خسارات).

وأشار الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه سيدخل في مفاوضات مباشرةً للتعاقد مع المدرب، يورغن كلوب، من أجل قيادة المنتخب الألماني في الفترة المقبلة، وأوضح الاتحاد في بيان أنه "تمت الموافقة على فسخ العقد فوراً مع المدرب يوليان ناغلسمان والذي كان يمتد حتى صيف 2028. سيعمل الاتحاد في إطار البحث عن خليفة على بدء مفاوضات مع يورغن كلوب الذي أبدى بالفعل، من حيث المبدأ، استعداده لتولي هذا المنصب".

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يُذكر أن المدرب يورغن كلوب ابتعد عن التدريب في السنوات الأخيرة بعد مغادرة تدريب نادي ليفربول الإنكليزي، وكان أكد في أكثر من مقابلة أنه لا يُفكر في العودة لتدريب نادي في كرة قدم، ولكنه لم يسبتعد أبداً قيادة منتخب في المستقبل، وستكون فرصة تدريب منتخب ألمانيا تاريخية للمدرب الألماني صاحب الخبرة الكبيرة في ملاعب كرة القدم الأوروبية والعالمية.