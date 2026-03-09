الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يرفع الجوائز المالية لبطولاته القارية

القاهرة

العربي الجديد

09 مارس 2026   |  آخر تحديث: 16:21 (توقيت القدس)
تتويج بيراميدز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025، 1 يونيو 2025 (Getty)
تتويج بيراميدز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025، 1 يونيو 2025 (Getty)
- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن زيادة الجوائز المالية لبطولاته القارية لموسم 2025-2026، حيث ستصل جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا إلى 6 ملايين دولار، وبطل كأس الكونفيدرالية إلى 4 ملايين دولار، مما يعزز من حوافز الأندية المشاركة.

- شهدت الجوائز زيادة بنسبة 50% لدوري الأبطال و100% للكونفيدرالية، مما يرفع إجمالي الجوائز المالية للأندية الأفريقية إلى أكثر من 42 مليون دولار في الموسم الواحد.

- تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لتعزيز المنافسة وتحفيز الأندية على تحقيق نتائج متميزة في البطولات القارية.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن رفع الجوائز المالية الخاصة ببطولاته القارية (دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية الأفريقية)، وذلك لموسم 2025-2026، إذ ستستفيد الأندية المشاركة وخصوصاً التي تصل إلى مراحل متقدمة من نسبة الأرباح الكبيرة.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الاثنين، في بيان عبر الموقع الرسمي عن رفع جائزة بطل بطولة دوري أبطال أفريقيا إلى ستة ملايين دولار أميركي وجائزة بطل بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية إلى أربعة ملايين دولار أميركي، وهي الجوائز المالية التي ستُطبق انطلاقاً من الموسم الحالي 2025-2026، والتي سيستفيد منها بطلا البطولتين القاريتين.

الترجي خلال مباراة سابقة، 27 يناير 2026 (حساب النادي/فيسبوك)
كرة عربية
التحديثات الحية

4 أندية عربية تمتلك الفرصة للتأهل إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

وذكر الكاف أن رئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي أعلن "زيادة قدرها 2 مليون دولار أميركي في قيمة الجائزة المالية لبطل دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى زيادة أخرى قدرها 2 مليون دولار أميركي لبطل كأس الكونفيدرالية لموسم 2025-2026"، وعليه بلغت الزيادة في جوائز دوري الأبطال 50%، مقابل 100% لبطولة الكونفيدرالية. وترفع هذه الزيادات الأخيرة إجمالي الجوائز المالية ومدفوعات التضامن المخصصة للأندية الأفريقية إلى أكثر من 42 مليون دولار أميركي في الموسم الواحد، بحسب ما أضاف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكانت جائزة البطل في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي 2024-2025 حوالي أربعة ملايين دولار أميركي، في حين ينال الوصيف مبلغ 2 مليون دولار أميركي، في المقابل نال بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية في الموسم الماضي 2024-2025 مبلغ 2 مليون دولار أميركي وحصل الوصيف على مبلغ مليون دولار أميركي.

دلالات
