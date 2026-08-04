- اعتمد الاتحاد الأردني لكرة القدم اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في دوري المحترفين، بشرط تمثيله المنتخب الفلسطيني في ست مباريات رسمية، بهدف دعم الفلسطينيين وتعزيز المنافسة المحلية. - أقر الاتحاد تعليمات الرقابة المالية للأندية، مع تحديد سقف الإنفاق لتعاقدات الفريق الأول، وتخصيص 20% من الميزانية لتسديد الذمم الدائنة للاعبين والمدربين. - يستعد نادي الفيصلي، الأكثر تتويجاً بلقب الدوري المحلي، للموسم الجديد بمعسكر تدريبي في العقبة، بينما جدد نادي الحسين إربد عقد مدافعه عبدالله نصيب لثلاثة مواسم.

قرّر الاتحاد الأردني لكرة القدم، اعتماد اللاعب الفلسطيني لاعباً محلياً في منافسات دوري المحترفين، بعد تطبيق بعض الشروط، وذلك عقب المصادقة على تعديلات تسجيل اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الكروي 2026-2027، مع فرض تعليمات في مجال الرقابة المالية للأندية المشاركة في النسخة المقبلة.

وقال الاتحاد الأردني في بيانٍ رسمي الاثنين: "تضمنت أبرز التحديثات، السماح لأندية المحترفين بتسجيل لاعب فلسطيني واحد، شريطة أن يكون قد مثّل المنتخب الفلسطيني الأول أو الأولمبي في ست مباريات رسمية على الأقل، ضمن جهود الاتحاد لدعم الأشقاء الفلسطينيين، إلى جانب إثراء المنافسة في البطولات المحلية". كما أكد الاتحاد أيضاً أنّه أقرّ تعليمات الرقابة المالية لأندية المحترفين، مع تثبيت سقف الإنفاق لتعاقدات الفريق الأول، والإبقاء على "تخصيص 20% منه لتسديد الذمم الدائنة المستحقة للاعبين والمدربين.

وتشهد الكرة الأردنية في الوقت الحالي متابعة الأندية المحلية استعدادها لانطلاق الموسم الكروي الجديد، إذ باشر الفيصلي الأحد تدريباته على ملعب أيلة في مدينة العقبة ضمن معسكر تدريبي يمتد حتى السبت المقبل، في الوقت الذي جدد فيه نادي الحسين إربد، عقد مدافع النشامى عبدالله نصيب لمدة ثلاثة مواسم.

ويُعتبر نادي الفيصلي الفريق الأكثر تتويجاً بلقب الدوري المحلي برصيد 35 نجمة في تاريخه أولها في عام 1944، بينما يأتي في مركز الوصافة الوحدات بـ17 لقباً أولها في سنة 1980، مع العلم أن نادي الحسين يحمل لقب آخر نسختين بعد فوزين متتاليين.