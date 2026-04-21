الاتحاد الأردني للسلة يُعلق على أحداث الشغب في الدوري

- شهدت السلسلة النهائية لدوري كرة السلة الأردني أحداث شغب بين لاعبي الفيصلي واتحاد عمّان، مما أدى إلى توقف المباراة في الربع الأخير بسبب العراك بين اللاعبين وسط أجواء مشحونة. - الاتحاد الأردني لكرة السلة أعرب عن استيائه من الأحداث، وأعلن عن مراجعة شاملة للتقارير الرسمية تمهيدًا لاتخاذ إجراءات انضباطية، مؤكدًا على رفض العنف وأهمية سلامة الجميع. - تقرر استكمال المباراة من لحظة توقفها وتأجيل السلسلة النهائية حتى إشعار آخر، مع دعوة الجميع للتحلي بالمسؤولية والامتناع عن تأجيج الأوضاع.

رد الاتحاد الأردني لكرة السلة، في بيان رسمي، على أحداث الشغب التي شهدتها السلسلة النهائية لمباريات بطولة الدوري لكرة السلة، وذلك بعد ساعات من وقوع أحداث مؤسفة بين المشجعين في ملاعب كرة السلة خلال المباريات، ما أدى إلى إيقاف المباريات بقرار من الحكام. وشهدت السلسلة النهائية من بطولة الدوري الأردني لكرة السلة، أمس الاثنين، عراكاً بين لاعبي اتحاد عمّان والفيصلي، أدّى إلى توقف المباراة التي كانت في أوج إثارتها مطلع الربع الأخير، وذلك وسط الأجواء المشحونة في المدرجات، وكذلك داخل أرضية الميدان.

وفي بداية الربع الأخير، شهدت المواجهة الثانية في السلسلة النهائية مناكفات واستفزازات من قبل اللاعبين، لتتدحرج الأمور سريعاً نحو عراكٍ بالأيدي بدأه لاعبا نادي الفيصلي محمد شاهر والأميركي سام دانيل، لاعب نادي ميروبا اللبناني سابقاً واتحاد عمّان الحالي، وهو ما أدخل اللقاء في نفقٍ مظلم، بعد تورّط أكثر من اسم في العراك، الذي قد يؤدي لاحقاً إلى إيقاف العديد من لاعبي الطرفين ومعاقبتهم.

وجاء في بيان الاتحاد الأردني لكرة السلة، الثلاثاء: "يُتابع الاتحاد الأردني لكرة السلة، ببالغ الأسف والاستياء، الأحداث المؤسفة التي رافقت المباراة الثانية من سلسلة نهائي دوري "CFI" الممتاز للرجال بين ناديي الفيصلي واتحاد عمان، والتي لا تمت بصلة إلى قيم اللعبة ولا تعكس الروح الرياضية التي يجب أن تسود ملاعبنا. ويعلن الاتحاد أنه باشر، من خلال لجانه المختصة، بمراجعة شاملة لجميع التقارير الرسمية المتعلقة بالمباراة، بما في ذلك تقارير الحكام والمراقبين والتسجيلات المتاحة، تمهيدًا لإحالتها إلى لجنة الانضباط والسلوك، صاحبة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات والقرارات الانضباطية المناسبة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعتمدة، وبما يضمن العدالة والحياد".

وتابع البيان الرسمي ذاكراً: "يؤكد الاتحاد رفضه القاطع لمظاهر العنف والإساءة التي شهدتها المباراة، مشددًا على أن سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والحكام والجماهير أولوية مطلقة، وأن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم عبر اللجان المختصة ووفق الأطر القانونية المعتمدة. وعليه، قررت لجنة المسابقات استكمال المباراة الثانية من لحظة توقفها وبذات طاقم التحكيم، بعد أن تم إيقافها بقرار من مراقب المباراة حفاظًا على سلامة جميع الأطراف. وتقرر تأجيل استكمال سلسلة النهائي حتى إشعار آخر، إلى حين إعادة جدولتها واستكمال الإجراءات اللازمة".

وختم الاتحاد الأردني لكرة القدم ذاكراً: "يؤكد الاتحاد أن هذه الحادثة ستخضع لتقييم شامل، انضباطيًا وتنظيميًا وأمنيًا، بما يسهم في تعزيز إجراءات الضبط داخل الصالات والحفاظ على أجواء التنافس النزيه، ولا سيما في المراحل الحاسمة من البطولات. وسيتم الإعلان عن القرارات كافة فور استكمال الإجراءات الرسمية، بكل شفافية ومسؤولية. ويدعو الاتحاد إدارات الناديين، واللاعبين، والأجهزة الفنية، والجماهير، ووسائل الإعلام، إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية، والامتناع عن أي تصريحات أو ممارسات من شأنها تأجيج الأوضاع أو التأثير في سير الإجراءات الرسمية".