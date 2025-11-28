- فرض الاتحاد الأرجنتيني عقوبات على رئيس نادي إستوديانتيس لا بلاتا، خوان سيباستيان فيرون، و11 لاعباً بسبب احتجاجهم على تتويج روزاريو سنترال بطلاً للجدول السنوي. - دعم نادي إستوديانتيس فيرون واللاعبين، مشيراً إلى أن الأزمة نشأت بسبب تغيير نظام التتويج، حيث مُنح اللقب للفريق صاحب أعلى مجموع نقاط في بطولتي أبرتورا وكلاوسورا. - انتقد فيرون ردود فعل المسؤولين ورفض اللقب الممنوح لروزاريو، مشيراً إلى تهديدات خطيرة ضد فريقه وشخصه، مؤكداً أن الاجتماع كان لمناقشة البطولة الجديدة وليس لتكريم فريق.

فرض الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عقوبات صارمة على رئيس نادي إستوديانتيس لا بلاتا خوان سيباستيان فيرون (50 عاماً)، وكذلك على 11 لاعباً من فريقه، وذلك بعد أزمة الممر الشرفي أمام روزاريو سنترال، الذي يضم الدولي الأرجنتيني السابق أنخيل دي ماريا، وجاءت هذه العقوبات قبل مباراة الفريقين في ثمن نهائي بطولة كلاوسورا، بعد أن أدار لاعبو إستوديانتيس احتجاجاً على قرار الاتحاد تتويج روزاريو سنترال بطلاً للجدول السنوي، رغم تأكيد الاتحاد أن جميع الأندية وافقت على القرار.

وذكر موقع قناة تي واي سي سبورت الأرجنتيني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأرجنتيني أعلن إيقاف فيرون عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم مدة ستة أشهر، لأنه اعتُبر المسؤول عن عدم اتباع البروتوكولات الرسمية، وأوضحت لجنة الانضباط في الاتحاد: "القرار الذي أدى إلى هذا السلوك جاء مباشرة من الرئيس، ما يبين أن الأمر لم يكن مجرد تصرف مفاجئ من لاعب واحد، بل توجيهاً صادراً عن أعلى سلطة في النادي".

كما عاقب الاتحاد الأرجنتيني اللاعبين الذين وردت أسماؤهم في التقرير التحكيمي، والبالغ عددهم 11 لاعباً، بعدما أداروا ظهورهم نحو فريق روزاريو سنترال المتوج باللقب، وسيتعين عليهم تنفيذ إيقاف مباراتين يبدأ في عام 2026، وبالتالي لن يؤثر على مباريات "البلاي أوف" في كلاوسورا 2025، أما قائد الفريق في تلك المواجهة سانتياغو نونيز، فقد مُنع أيضاً من حمل شارة القيادة مدة ثلاثة أشهر، علماً أنه لم يكن القائد المعتاد، بل حملها بسبب غياب بعض اللاعبين الأساسيين.

ولم يتأخر نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا في إصدار بيان أولي بعد إيقاف فيرون و11 لاعباً، جاء فيه: "يعلن مجلس الإدارة عن دعمه الكامل لرئيس النادي خوان سيباستيان فيرون، وللقائد سانتياغو نونيز، ولجميع أعضاء الفريق المحترف"، وجاءت جذور الأزمة نتيجة قرار الاتحاد الأرجنتيني تغيير نظام التتويج، حيث مُنح لقب الدوري للفريق صاحب مجموع النقاط الأعلى في بطولتي أبرتورا وكلاوسورا، وحقق روزاريو 66 نقطة، أي أكثر بأربع نقاط من بوكا جونيورز، مع المفارقة أن روزاريو خرج من المنافسة بعد خسارته 1-0 أمام إستوديانتيس.

من جانبه، انتقد سيباستيان فيرون ردات فعل بعض المسؤولين خلال الأسبوع الماضي، بعد رفض فريقه اللقب الممنوح لروزاريو سنترال، مؤكداً أنه لا يحمل أي مصالح خارج ناديه، وتحدث بعد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأرجنتيني على النادي عقب أزمة الممر الشرفي، مشيراً إلى وجود تهديدات خطيرة ضد فريقه وشخصه من بعض المسؤولين وقال: "لم أرد في البداية لأنه لم يكن مناسباً، إذا تحدثنا عن إدارة جدية، وبطولة جدية، وبلد نفتخر بأن لدينا فيه أفضل اللاعبين، فلا يمكن أن تحدث هذه الاستفزازات التي تفتقد الاحترام أو تهدد المؤسسات".

وختم فيرون حديثه بخصوص قرار النادي بخصوص أداء الممر الشرفي ضد روزاريو سنترال، والذي أدى إلى عقوبة له ولعدد من اللاعبين: "هناك لحظات يجب فيها التعبير عن موقف، والنادي فعل ذلك في موقف غير طبيعي، ما عُرض للنقاش لم يكن على جدول الأعمال، الاجتماع كان لمناقشة البطولة الجديدة ونظام البلاي أوف الحالي، أما ما حدث فهو إضافة على بطولة بدأت بالفعل، ما كان مطلوباً هو تكريم، وهذا مختلف تماماً عن منح فريق نجمة، هذا ليس ضد أحد".