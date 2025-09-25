الاتحاد الآسيوي يُعلن عن مرشحي جائزة أفضل لاعب وسط حضور عربي قوي

- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2025، حيث يتنافس الماليزي عارف أيمن، القطري أكرم عفيف، والسعودي سالم الدوسري، وسيتم الإعلان عن الفائز في 16 أكتوبر بالرياض. - أكرم عفيف قدم أداءً استثنائياً مع نادي السد القطري، حيث ساهم في 45 هدفاً خلال الموسم الماضي، مما يجعله مرشحاً قوياً للجائزة. - سالم الدوسري تألق مع نادي الهلال السعودي، مساهماً في 45 هدفاً، وحقق فوزاً مهماً على مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025.

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن المرشحين الثلاثة الذين سينافسون على جائزة أفضل لاعب في عام 2025، إذ سيُعلن عن الفائز يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مدينة الرياض السعودية، في قائمة ضمت نجمين عربيين مرشحين بقوة لحصد الجائزة الفردية.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، قائمة اللاعبين الثلاثة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب، وهم الماليزي عارف أيمن لاعب فريق جوهور دارول الماليزي، والقطري أكرم عفيف نجم نادي السد القطري، والسعودي سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي، في وقت رشح الاتحاد الآسيوي الأسترالية هولي ماكنامارا، والصينية وانغ شوانغ، واليابانية هانا تاكاناشي، لجائزة أفضل لاعبة في الموسم.

ويُعد أكرم عفيف من أبرز نجوم منتخب قطر ونادي السد، وقدم مستوى استثنائياً في الموسم الماضي، إذ خاض 36 مباراة في جميع المسابقات المحلية والقارية، وسجل 23 هدفاً وصنع 22 هدفاً، أي إنه ساهم في تسجيل 45 هدفاً مع النادي القطري، في حصيلة تهديفية مُميزة جداً، جعلته من بين المرشحين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب آسيوي عن الموسم الماضي.

أما سالم الدوسري فظهر مع نادي الهلال السعودي بمستوى رائع أيضاً، إذ خاض 51 مباراة في جميع المسابقات المحلية والقارية، وسجل 27 هدفاً مقابل صناعته لـ18 هدفاً، ليُساهم بمجموع 45 هدفاً مع النادي السعودي، كما شارك في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في صيف عام 2025، وحقق مع الهلال فوزاً مهماً على نادي مانشستر سيتي الإنكليزي آنذاك (4-3)، في مباراة مثيرة وحماسية.