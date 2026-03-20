الاتحاد الآسيوي يوقف عملية الترشح لكأس آسيا 2031 و2035

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيان رسمي، الجمعة، وقف عملية الترشح لاستضافة بطولة كأس آسيا في نسختي 2031 و2035، بطلب خاص من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في إطار خطة لمراجعة روزنامة المباريات الدولية والقارية.

وكانت عدة دول مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية قد أبدت رغبتها في استضافة بطولة كأس آسيا في نسختي 2031 و2035 في وقت سابق، وجاء الإعلان بعدما عقد الاتحاد الآسيوي مؤخراً اجتماعاً مع فيفا "بشأن إمكانية مراجعة روزنامة المباريات الدولية"، بحسب البيان الرسمي للاتحاد القاري الذي جاء فيه: "في إطار هذه العملية، ارتُئي أنه من المناسب وقف دورات الترشح الحالية لمنح مزيد من الوضوح وضمان نهج أكثر تنظيماً في اختيار الدول المضيفة في المستقبل".

وقُدمت ستة ملفات لاستضافة نسخة 2031 من أستراليا، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، الكويت، إضافة إلى ملف مشترك بين قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، كما أعلنت أستراليا والكويت واليابان وكوريا الجنوبية اهتمامها أو نيتها التقدم لاستضافة نسخة عام 2035. وأضاف الاتحاد الآسيوي في بيانه "نظراً للتداعيات الواسعة التي ربما يخلفها هذا التغيير على جدول المواعيد والتخطيط الاستراتيجي للبطولة الأهم على مستوى المنتخبات في آسيا، بادر الاتحاد الآسيوي إلى إجراء مراجعة أشمل لروزنامة مسابقاته".

في المقابل، أشار اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم إلى أنه تلقى أمس الخميس رسالة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن فيها تعليق عملية الترشح، مع العلم أن الاتحاد الكوري ما زال مُصمماً على استضافة البطولة الآسيوية من دون أي تغيير، مع العلم أن بطولة كأس آسيا في نسخة عام 2027 ستُقام في السعودية.