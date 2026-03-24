- تغيير نظام البطولة: أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إقامة الأدوار الإقصائية المتبقية من بطولات الأندية في منطقة الغرب بنظام التجمع ومن جولة واحدة، بسبب الأوضاع في الشرق الأوسط. - جدول المباريات: ستُقام مواجهات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا يومي 13 و14 إبريل في جدة، تليها مباريات ربع النهائي وقبل النهائي يومي 19 و22 إبريل، مع تحديد الملاعب لاحقًا. - سحب القرعة: سيتم سحب قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الأربعاء في كوالالمبور، لتحديد المواجهات من ربع النهائي حتى النهائي، مع عدم وجود تقسيم إقليمي بين الغرب والشرق.

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن جميع مباريات الأدوار الإقصائية المتبقية من بطولات الأندية في منطقة الغرب ستُقام من جولة واحدة ووفق نظام التجمع، عقب التأجيل السابق في اليومين الأول والثالث من مارس/آذار 2026، بسبب الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وبناءً على ذلك، ستُقام مواجهات دور الـ16 لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة يومي 13 و14 إبريل/نيسان على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية واستاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك قبيل إقامة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة (جدة 2026)، والمقررة خلال الفترة من 16 إلى 25 إبريل. كما أشار الاتحاد الآسيوي إلى أنّه ومن أجل التوافق مع جدول قاري مكثف، ستُقام مباريات الدور ربع النهائي وقبل النهائي من دوري أبطال آسيا الثاني ودوري التحدي الآسيوي من جولة واحدة يومي 19 و22 إبريل، على أن يتم الإعلان عن الملاعب التي تستضيف المباريات بنظام التجمع في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تتعرف الأندية الثمانية المتأهلة إلى نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة (جدة 2026) على طريقها من خلال سحب القرعة يوم غدٍ الأربعاء، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور. وستحدد مراسم سحب القرعة المواجهات ابتداءً من الدور ربع النهائي وصولاً إلى النهائي، حيث تُقام جميع المباريات السبع بنظام خروج المغلوب في جدة. ولن يكون هناك تقسيم إقليمي بين الغرب والشرق؛ إذ تأهلت أربعة أندية من الشرق من دور الـ16 في وقتٍ سابق من هذا الشهر، فيما سيتم تحديد الأندية الأربعة المتبقية من الغرب الشهر المقبل.

وسيتم توزيع كل نادٍ على أحد المراكز الثمانية ضمن مسار النهائيات، بما يضمن أربع مواجهات بين أندية المنطقتين. وسيتم تقسيم الأندية الثمانية إلى مستويين بحسب المنطقة، على أن يتم تحديد النادي الأعلى تصنيفاً في كل مستوى استناداً إلى نتائجه في مرحلة الدوري. ونظراً لعدم تأكيد أندية الغرب بعد، سيتم تخصيص أماكن مؤقتة لها، على أن يجري تصنيفها وفقاً لنتائج النادي الأعلى تصنيفاً ضمن كل مواجهة؛ وفي الشرق، سيكون نادي إف سي ماتشيدا زيلفيا في صدارة التصنيف.

وتبدأ عملية السحب بإجراء لتحديد النادي الأعلى تصنيفاً على مستوى القارة، وذلك عبر وعاء خاص بالمنطقتين يحتوي على كرتين تحملان اسم الغرب والشرق. وسيحدد السحب الأول المنطقة التي ستشغل الأندية التابعة لها المراكز 1A و2A و3B و4B، في حين سيتم توزيع أندية المنطقة الأخرى على المراكز أي 3 و1B و2B و4A، وذلك وفقاً لإجراءات القرعة. ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور قبل النهائي لنخبة آسيا يومي 20 و21 إبريل على التوالي. وسيتم تتويج بطل القارة على مستوى الأندية في المباراة النهائية المرتقبة يوم 25 من الشهر ذاته، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، حيث تنتظر الفائز جائزة مالية قياسية لا تقل عن 12 مليون دولار أميركي.