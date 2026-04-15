الاتحاد الآسيوي يحدد موعد قرعة كأس آسيا "السعودية 2027"

15 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 12:39 (توقيت القدس)
يونس محمود يقدم الكأس قبل نهائي كأس آسيا، 10 فبراير 2024 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الموعد الجديد لقرعة نهائيات كأس آسيا 2027، حيث ستُقام في 9 مايو 2026 في حي الطريف التاريخي بالدرعية، الرياض، بعد تأجيلها لضمان حضور جميع الأطراف المعنية.

- تأهل 23 منتخباً من أصل 24 إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وستُقسم المنتخبات إلى ست مجموعات لتحديد مسار المنافسات التي تستضيفها السعودية لأول مرة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027.

- سيُحسم المقعد الأخير في البطولة في 4 يونيو 2026 بمواجهة فاصلة بين لبنان واليمن، مع إعلان تفاصيل توقيت الحفل لاحقاً عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن الموعد الجديد لقرعة نهائيات كأس آسيا "السعودية 2027"؛ إذ تقرّر إقامتها يوم 9 مايو/أيار 2026 بمدينة الرياض، وتحديداً في حي الطريف التاريخي بالدرعية، أحد أبرز مواقع التراث العالمي المسجّلة لدى اليونسكو.

وكان من المقرر إقامة حفل القرعة في 11 إبريل/نيسان بالعاصمة السعودية، غير أنه تقرّر تأجيل الموعد لضمان حضور ومشاركة جميع الأطراف والاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء المعنيين. وبتأهل 23 منتخباً من أصل 24 إلى نهائيات كأس آسيا 2027، ستسحب القرعة لتقسيم المنتخبات إلى ست مجموعات، تضم كلاً منها أربعة فرق، لتحديد مسار المنافسات المرتقبة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخها، خلال الفترة من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2027. وسيُحسم المقعد الأخير في البطولة يوم 4 يونيو/حزيران 2026، في مواجهة فاصلة تجمع منتخبي لبنان واليمن، لتحديد المتأهل الأخير إلى البطولة ضمن المجموعة الثانية.

من مواجهة لبنان واليمن في ملعب جابر المبارك الصباح، 10 يونيو 2025 (Getty)
من جهته، أعرب الاتحاد الآسيوي عن تقديره البالغ للجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027 ولأسرة كرة القدم الآسيوية بشكل عام على ما أبدوه من تعاون وتفهّم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التفاصيل الخاصة بتوقيت انطلاق الحفل ستُعلن لاحقاً عبر القنوات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

