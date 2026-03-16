الاتحاد الآسيوي يؤكد مشاركة إيران في مونديال 2026 ويرفض انسحابها

- الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، رغم تحذيرات ترامب بشأن سلامة اللاعبين بسبب التوترات السياسية. - ترامب حذر المنتخب الإيراني من المشاركة في المونديال بسبب الحرب الأميركية-الإسرائيلية، بينما الاتحاد الآسيوي يرفض انسحاب إيران ويعتبرها من أبرز المنتخبات الآسيوية. - خمس لاعبات من منتخب إيران للسيدات طلبن اللجوء إلى أستراليا بعد بطولة كأس آسيا، وسط ضغوط وتهديدات تعرضن لها، مما أثار اتهامات متبادلة بين إيران وأستراليا.

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، ورفض فكرة انسحابه من البطولة العالمية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأن لاعبي المنتخب من الممكن أن يواجهوا خطرًا على حياتهم في حال السفر للمشاركة في المونديال.

وكان ترامب، حذّر المنتخب الإيراني يوم الخميس الماضي، قائلًا إن حياتهم وسلامتهم ربما تكونان مهددتين إذا شاركوا في مونديال هذا الصيف الذي تستضيفه أميركا وكندا والمكسيك، وذلك بعد التأثير الكبير الذي فرضته الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، والتي اندلعت يوم 28 فبراير/شباط الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن.

وفي هذا الإطار أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مشاركة منتخب إيران في مونديال 2026، وقال الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويندسور جون، عن مشاركة إيران في المونديال خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الاثنين: "على حد علمنا، إيران ستشارك. نحن نراقب ما إذا كانوا سيلعبون أم لا، لكن في الوقت الحالي هم مشاركون. ليس هناك معلومات رسمية تفيد بعدم مشاركتهم". كما أكد ويندسور أن الاتحاد الآسيوي يريد مشاركة منتخب إيران ويرفض انسحابه من بطولة كأس العالم 2026، كونه يُعد من أبرز المنتخبات الآسيوية، وأضاف ذاكرًا "نأمل في أن يحلوا مشاكلهم وأن يتمكنوا من المشاركة في بطولة كأس العالم".

وكان ترامب كتب على منصته "تروث سوشيل" أن المنتخب الإيراني مُرحَّب به، "لكنني لا أعتقد فعلاً أن مشاركتهم مناسبة، من أجل حياتهم وسلامتهم"، وجاء كلامه بعد أن طلبت خمس لاعبات من منتخب إيران للسيدات اللجوء إلى أستراليا بعد المشاركة في بطولة كأس آسيا للسيدات 2026، خوفًا من العودة إلى إيران، وذلك بعد مقاطعة النشيد الوطني في أول مباراة بالبطولة الآسيوية.

وبعد أيام سحبت قائدة منتخب إيران لكرة القدم للسيدات، الذي شارك بكأس آسيا في أستراليا، طلب لجوئها، وبعد تراجع القائدة عن طلبها، لم يبق سوى اثنتين من اللاعبات مرشحتين للبقاء في أستراليا، وبحسب المعلومات فإن اللاعبات تعرّضن لضغوط وتهديدات طاولت عائلاتهن لإجبارهن على العودة، في وقت اتهمت فيه السلطات الإيرانية أستراليا بممارسة ضغوط على اللاعبات للبقاء.