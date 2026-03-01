الاتحاد الآسيوي يؤجل مباريات البطولات القارية بسبب الحرب

- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل جميع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 بسبب الحرب بين أميركا وإسرائيل وإيران، مما يجعل إقامة المباريات صعبة. - تأجلت مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب وذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 حتى إشعار آخر، حيث كان من المقرر أن تُقام مواجهات بين فرق مثل شباب أهلي دبي وتراكتور الإيراني. - تأجلت أيضاً مباريات مثل الأهلي القطري والحسين الأردني في دوري أبطال آسيا 2، بالإضافة إلى مواجهة النصر والوصل الإماراتي.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل كل مباريات بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2، وذلك بسبب الظروف الراهنة والحرب المشتعلة في المنطقة بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة ثانية، وصعوبة إقامة مباريات كرة قدم.

ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بياناً رسمياً، الأحد، بعد حوالي 24 ساعة من بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران ذكر فيه تأجيل جميع مباريات مسابقاته القارية: "قرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لمنطقة الغرب، وذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2 حتى إشعار آخر بسبب الأوضاع الراهنة".

وكان من المقرر إقامة مباريات ذهاب بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة غداً الاثنين بمواجهات ستجمع شباب أهلي دبي وتراكتور الإيراني، والدحيل القطري والأهلي السعودي، على أن تُستكمل الثلاثاء بمواجهات بين الوحدة الإماراتي والاتحاد السعودي، وأخيراً قمة هذا الدور بين السد القطري والهلال السعودي أحد أقوى المرشحين للتتويج بلقب البطولة الآسيوية.

في المقابل كان من المقرر الثلاثاء أيضاً إقامة مواجهة الأهلي القطري والحسين الأردني ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2، كما كان سيخوض نادي النصر مواجهة قوية أمام نادي الوصل الإماراتي يوم الأربعاء المقبل 4 مارس/آذار في الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية نفسها أيضاً، ومن ثم جميع هذه المباريات تأجلت بقرار رسمي من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.