تترقّب الجماهير مواجهة الذهاب في الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بين منتخب الإمارات ونظيره العراقي، اليوم الخميس (الساعة 6 مساء بتوقيت القدس المحتلة)، على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.

ويأمل منتخب الإمارات مواصلة عروضه القوية على ملعبه في التصفيات الآسيوية، حيث أثبت تفوقه على أرضه بفضل الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي، الذي يميّز لاعبيه في المباريات الأخيرة. ولم يتعرض "الأبيض" لأي خسارة في آخر أربع مواجهات بيتية، إذ بدأ هذه السلسلة بتعادل مثير مع كوريا الشمالية بنتيجة 1-1، قبل أن يحقّق فوزاً مقنعاً على قرغيزستان بثلاثة أهداف نظيفة، ثم قدم واحدة من أبرز مبارياته في التصفيات، عندما تغلّب على منتخب قطر بخماسية من دون رد، ليؤكد قدرته الهجومية العالية، قبل أن يختتم هذه السلسلة بتعادل سلبي أمام أوزبكستان، في مباراة شهدت تماسكاً دفاعياً كبيراً، من جانب المنتخب الإماراتي.

وعكس هذا الأداء القوي على الأرض تطور المنتخب الإماراتي، من حيث الانسجام والثقة، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير الذي يحظى به في مبارياته البيتية. ويأمل الفريق في الحفاظ على هذه السلسلة الإيجابية عندما يواجه العراق في المباراة المقبلة، التي تُعد واحدة من أكثر المواجهات تنافسية في كرة القدم الخليجية والآسيوية. تاريخياً، تحمل المواجهات بين العراق والإمارات طابعاً خاصاً من الندية والإثارة.

فقد التقى المنتخبان في 31 مناسبة، تمكّن خلالها منتخب أسود الرافدين من تحقيق الفوز في 11 مباراة، مقابل تسعة انتصارات للإمارات، بينما انتهت 11 مواجهة بالتعادل. وتنوّعت لقاءاتهما بين البطولات الرسمية، مثل كأس آسيا والتصفيات المونديالية، إلى جانب بطولات الخليج والمباريات الودية، وغالباً ما اتسمت بالمستوى الفني العالي والندية حتى الدقائق الأخيرة.

وستلعب مباراة الإياب بين المنتخبين، في 18 من الشهر ذاته، على استاد البصرة الدولي. وسيحجز الفائز في مجموع المباراتين بطاقة العبور إلى الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026، والذي سيشهد مشاركة ستة منتخبات من مختلف القارات، سيتأهل منها منتخبان فقط إلى النهائيات. وكشف "فيفا" عن نظام هذه "البطولة المصغرة" بين المتأهلين الستة للملحق. وتلتقي المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفاً في التصنيف العالمي في نصف النهائي من التصفيات، على أن يتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفاً مباشرة إلى المباراة النهائية. ويتأهل الفائزان في نهائي البطولة إلى كأس العالم. وتقام البطولة في مارس/آذار 2026 خلال فترة التوقف الدولي التي تمتد من 23 إلى 31 من الشهر نفسه.