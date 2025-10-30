الإمارات بقيادة الزعابي للذهاب بعيداً في كأس العالم للناشئين بقطر

- طموحات الإمارات في كأس العالم للناشئين: يستعد منتخب الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر، بقيادة المدرب ماجد سالم الزعابي، مع آمال كبيرة لتحقيق إنجاز بعد مشاركات سابقة متباينة. - تاريخ المشاركات والتحديات: ظهر المنتخب لأول مرة في 1981 وحقق أفضل إنجاز في 2009 بالوصول لدور الـ16، لكنه لم يحقق نتائج إيجابية في 2013 عند استضافة البطولة. - النتائج الأخيرة والتفاؤل: رغم الخسارة في نهائي كأس الخليج تحت 17 عاماً أمام السعودية، يظل المنتخب متفائلاً بفضل التفاهم بين اللاعبين الذين يلعبون معاً منذ عامين.

يستعد منتخب الإمارات للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر بين الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 27 منه، وسط طموحات كبيرة مع جيل مميز من اللاعبين، بقيادة المدرب ماجد سالم الزعابي (55 عاماً)، يطمح لتحقيق إنجاز بعد عدّة مشاركات سابقة، فهل يصل إلى مراده في نسخة 2025؟

الإمارات وتاريخ المشاركات

ظهر منتخب الإمارات في بطولة كاس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً، للمرة الأولى خلال النسخة الرابعة من المنافسة عام 1981، ليحتلّ المركز الأخير حينها في المجموعة برصيد نقطة واحدة، عقب تعادله أمام ألمانيا 2-2 وخسارته أمام كلّ من البرازيل 0-2 والسودان 1-4.

غاب بعدها منتخب الإمارات عن هذه البطولة في نسخ 1993 و1995 و1997 و1999 و2001، و2003، و2005 و2007، ليعود للظهور بعد طول انتظار في كأس العالم 2009، والتي أقيمت آنذاك في نيجيريا وحققت لقبها سويسرا، لكن "الأبيض" حينها استطاع بلوغ دور الـ16، بعدما جاء ثالثاً في مجموعته برصيد 3 نقاط عقب فوزه على مالاوي، مقابل خسارتين أمام إسبانيا 1-3 والولايات المتحدة 0-1، ليودّع بعد المنافسة من الأدوار الإقصائية على يد تركيا عقب الهزيمة 0-2.

استضافت بعدها الإمارات مونديال تحت 17 عاماً في 2013، لكنها لم تقدّم صورة إيجابية بالخروج من الدور الأول، بعد احتلال المركز الأخير في المجموعة، إثر الخسارة من هندوراس 1-2 والبرازيل 1-6 وسلوفاكيا 0-2.

النتائج في الفترة الماضية

خاض منتخب الإمارات بعض المباريات خلال العام الأخير، بعدما لعب أمام ماليزيا في 26 مارس/ آذار وتعادل 2-2، قبل أن يلاقي في إبريل/ نيسان 2025 منتخب اليابان في مواجهة صعبة للغاية، ليتعرّض للهزيمة 1-4، لكن ذلك لم يمنعه من تدارك الموقف والانتصار على أستراليا بهدفين من دون ردّ، قبل التعادل مع فيتنام 1-1 والخسارة أمام أوزبكستان 1-3.

وأخيراً في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، استطاع منتخب الإمارات بلوغ نهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 عاماً، لكنه خسر أمام السعودية بهدفين نظيفين، لكن ذلك لم يوقف طموحات لاعبي "الأبيض"، بقيادة الزعابي الذي أكد في أكثر من مناسبة أنّه يثق بلاعبي فريقه، في ظل التفاهم بين العناصر نظراً لأنّهم يلعبون معاً منذ عامين تقريباً.