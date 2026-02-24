الإعلان عن بدء طرح تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم... الأربعاء

- تنطلق مبيعات تذاكر مهرجان قطر الدولي لكرة القدم عبر الموقع الإلكتروني، ويضم المهرجان مباريات دولية بمشاركة منتخبات مثل إسبانيا والأرجنتين، ويُقام من 26 إلى 31 مارس، مع تسليط الضوء على مباراة كأس الفيناليسما 2026 بين إسبانيا والأرجنتين. - تُقام مباراة كأس الفيناليسما 2026 في استاد لوسيل يوم 27 مارس، وتجمع بين بطل أوروبا إسبانيا وبطل أميركا الجنوبية الأرجنتين، مما يعزز مكانة قطر كوجهة رياضية عالمية. - تتراوح أسعار التذاكر بين 50 و1200 ريال قطري، ويمكن شراء ما يصل إلى أربع تذاكر لكل مباراة عبر التطبيق الرسمي، وتشمل المباريات لقاءات بين منتخبات مثل مصر والسعودية وقطر وصربيا.

تنطلق اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء بتوقيت الدوحة (الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة) مبيعات التذاكر لمهرجان قطر الدولي لكرة القدم، بما في ذلك مباراة كأس الفيناليسما ️2026، التي ستجمع المنتخبَين الإسباني والأرجنتيني، بحسب ما أعلنت عنه اللجنة المنظمة للمهرجان المقرّر خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس/ آذار المقبل.

وأشارت اللجنة بحسب بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، أن المبيعات ستنطلق عبر الموقع الإلكتروني www.roadtoqatar.qa ، إذ يستعد مشجعو كرة القدم من مختلف أنحاء العالم لخوض تجربة كروية استثنائية حافلة بالنجوم، تُقام في قطر خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس، بمشاركة منتخبات إسبانيا والأرجنتين وقطر والسعودية ومصر وصربيا، ضمن ست مباريات دولية رفيعة المستوى.

وتتصدر مباراة كأس الفيناليسما ️2026 برنامج المهرجان، إذ تجمع بين بطل أوروبا منتخب إسبانيا، وبطل أميركا الجنوبية منتخب الأرجنتين، على استاد لوسيل يوم 27 مارس. وتمثل هذه المواجهة المرة الأولى التي تستضيف فيها قطر هذه المباراة الدولية المرموقة، بما يعزّز مكانتها وجهةً عالمية رائدة للرياضة، في ظل الإرث المتواصل الذي رسخته الدولة في تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية العالمية.

وستشهد المباراة المرتقبة عودة منتخب الأرجنتين، بطل العالم وحامل لقب كوبا أميركا 2024، إلى استاد لوسيل الأيقوني، الذي تُوّج فيه بلقب كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك للقاء منتخب إسبانيا، بطل بطولة أمم أوروبا 2024. وسيحظى المشجعون الحاضرون في كأس فيناليسيما 2026 بفرصة مشاهدة مواجهة استثنائية بين جيلين كرويَين، إذ يلتقي أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي مع النجم الإسباني الصاعد لامين يامال في لقاء كروي يُنتظر أن يكون تاريخياً.

ويجمع مهرجان قطر لكرة القدم أيضاً منتخبات قطر وصربيا، إلى جانب منتخبي السعودية ومصر، في سلسلة من المباريات القوية التي تمنح المنتخبات المشاركة فرصة مهمة لاختبار جاهزيتها وتقييم مستوياتها قبل نهائيات كأس العالم FIFA 2026.

وأعلنت اللجنة عن أسعار التذاكر لكل مباراة على حدة، في حين كشفت أنه يمكن للمشجعين شراء ما يصل إلى أربع تذاكر لكل مباراة، على أن "يجري إرسال تأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني المسجّل. ويُشترط أن يحصل كل مشجع على تذكرته الخاصة لحضور المباراة، بمن فيهم الأطفال الرضّع... وتتوفر جميع التذاكر رقمياً، على أن تُتاح عبر التطبيق الرسمي للتذاكر Road To Qatar قبل موعد المباراة بوقتٍ قريب، علماً بأن التذاكر غير قابلة للاسترداد".

وتجري المباراة الأولى بين منتخبَي مصر والسعودية على استاد أحمد بن علي، يوم الخميس، 26 مارس، وتم الإعلان عن أسعار تذاكر تلك المباراة التي تتراوح من 50 ريال قطري 400 ريال قطري، أمام مباراة منتخب قطر أمام منتخب صربيا التي ستجري على استاد جاسم بن حمد، في ذات اليوم، فتتراوح أسعار تذاكرها بين 50-100 ريال قطري.

وتجري يوم الجمعة، 27 مارس مباراة القمة بكأس الفيناليسيما بين إسبانيا والأرجنتين على استاد لوسيل، إذ تتراوح أسعار تذاكرها من 200 ريال (الفئة الثالثة) وصولاً لـ 1200 ريالٍ قطري (الفئة الأولى) و600 ريال قطري لـ(الفئة الثانية) بحسب ما أعلنت اللجنة. ويلتقي يوم الاثنين، 30 مارس منتخبا مصر وإسبانيا على استاد لوسيل، وتترواح أسعار التذاكر من 50 -400 ريال قطري، كما يلعب في ذات اليوم منتخب السعودية أمام منتخب صربيا على استاد جاسم بن حمد (التذاكر تبلغ من 50-100 ريال) ويلتقي يوم الثلاثاء، 31 مارس منتخب قطر أمام منتخب الأرجنتين على استاد لوسيل، في ختام مهرجان قطر لكرة القدم، إذ تبلغ أسعار تذاكر الفئة الأولى: 400 ريال قطري، مقابل 200 ريال قطري للفئة الثانية و50 ريال قطري للفئة الثالثة وكذلك فئة ذوي الإعاقة.