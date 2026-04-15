الإصابة تقصي ألكاراز عن دورة برشلونة وتحرمه من استعادة صدارة التصنيف

- انسحب كارلوس ألكاراز من بطولة برشلونة المفتوحة للتنس بسبب إصابة في معصمه الأيمن، بعد فوزه على أوتو فيرتانين، مما منعه من مواجهة توماس ماتشاك في الدور الثاني. - ألكاراز، الذي كان يأمل في استعادة صدارة التصنيف العالمي، يعتزم العودة للمنافسة في بطولات مدريد وروما، استعداداً للدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس". - رغم خيبة الأمل، يركز ألكاراز على التعافي السريع بمساعدة فريقه الطبي، ويخطط للمشاركة في نسخة 2026 من البطولة.

أعلن منظمو بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، اليوم الأربعاء، انسحاب المصنف الثاني عالمياً الإسباني كارلوس ألكاراز من البطولة بعد تعرضه لإصابة في معصمه الأيمن، وذلك خلال المباراة التي فاز بها على نظيره الفنلندي أوتو فيرتانين بنتيجة 6-4 و6-2 في الدور الأول من المنافسات.

وكان من المقرر أن يواجه ألكاراز، اللاعب التشيكي توماس ماتشاك في الدور الثاني، لكنه آثر الانسحاب من المواجهة بسبب الإصابة التي تعرّض لها، وهو الذي قال في مؤتمر صحافي: "بعد الفحوصات، تبين لنا أن الإصابة أخطر مما توقعنا جميعاً، وعليّ أن أستمع إلى جسدي لأضمن عدم تأثيرها عليّ مستقبلاً".

وأضاف المصنف الأول سابقاً الذي يُعد واحداً من الأسماء الكبيرة في عالم التنس، والمرشحّ مستقبلاً لتحطيم الكثير من الأرقام القياسية لا سيما في دورات "الغراند سلام": "لا أحب الانسحاب من أي بطولة، وخاصة هذه. يؤسفني بشدة العودة إلى المنزل لبدء فترة التعافي في أسرع وقت ممكن مع فريقي والأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي، ولأكون، أو أحاول أن أكون، في أفضل حالاتي البدنية للبطولات القادمة".

وقرر ألكاراز، بطل برشلونة مرتين، المشاركة في نسخة 2026، بعد 48 ساعة فقط من خسارته نهائي بطولة مونت كارلو للماسترز أمام الإيطالي يانيك سينر، وهي هزيمة أدّت إلى تراجعه إلى وصافة اللاعبين المحترفين خلف الإيطالي، مع العلم أنّه كان من الممكن له استعادة الصدارة لو حصد اللقب في المدينة الكتالونية على الملاعب الترابية.

ومن المتوقع أن يعود ألكاراز (22 عاماً)، إلى المنافسة في بطولة مدريد ثم روما، استعداداً للدفاع عن لقبه في بطولة فرنسا المفتوحة "رولان غاروس"، والتي تنطلق فعالياتها في العاصمة باريس يوم 24 مايو/ أيار المقبل.