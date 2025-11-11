الإصابة تعاند تونكتي مجدداً.. وهذا ما طلبه سلتيك من منتخب تونس

- سيباستيان تونكتي، لاعب سلتيك الاسكتلندي، يغيب عن معسكر "نسور قرطاج" في تونس بسبب إصابة في الفخذ، مما يمنعه من المشاركة في المباريات الودية ضد موريتانيا والأردن والبرازيل. - إدارة سلتيك أرسلت تقريرًا طبيًا للاتحاد التونسي يوصي براحة تونكتي لمدة عشرة أيام نتيجة الإرهاق والإصابة القديمة، بعد انتقاله من هاماربي السويدي إلى الدوري الاسكتلندي. - المدير الفني سامي الطرابلسي وطبيب المنتخب وافقا على طلب سلتيك للحفاظ على صحة تونكتي قبل البطولات المهمة مثل كأس العرب وكأس أمم أفريقيا.

عاند الحظ من جديد، محترف نادي سلتيك الاسكتلندي، سيباستيان تونكتي (23 سنة)، عندما حرمته الإصابة مرة أخرى من حضور معسكر "نسور قرطاج"، المقام حاليًّا في العاصمة تونس، استعدادًا لمواجهة موريتانيا والأردن والبرازيل، وديًّا، وذلك أيام 12 و14 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني/ الجاري، تواليًا.

وبحسب المعطيات الحصرية التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، يوم الثلاثاء، فإن إدارة سلتيك توجّهت برسالة رسمية للاتحاد التونسي لكرة القدم، تتضمن تقريراً طبيّاً، يبرز ضرورة أن يركن النجم الشاب للراحة لمدة عشرة أيام، بسبب مخلّفات الإصابة القديمة التي يعاني منها على مستوى الفخذ.

ولا تعتبر الإصابة خطيرة، وإنّما هي نتيجة الإرهاق الكبير الذي شعر به اللاعب سيباستيان تونكتي، طيلة الأشهر الماضية، تزامناً مع انتقاله من هاماربي السويدي إلى سلتيك، ودخوله مباشرة إلى أجواء المنافسات في الدوري الاسكتلندي، من دون أن يجري التحضيرات للموسم الجديد مع فريقه الحالي، ما دفع بالجهاز الطبي للفريق الاسكتلندي، إلى إجبار اللاعب على عدم التدرب في الوقت الحالي، ومنحه قسطاً من الراحة تجنّباً لتعكر حالته.

وكان تونكتي قد عانى من مخلفات هذه الإصابة، خلال المعسكرين الأخيرين للمنتخب التونسي، وغاب عن أغلب المباريات، بالرغم من وجوده بشكل دائم في القائمة، فيما تشير المعطيات التي حصل عليها موقع "العربي الجديد"، إلى أن المدير الفني سامي الطرابلسي، وطبيب المنتخب، سهيل الشملي، قد وافقا على طلب سيلتك، بهدف المحافظة على صحّة اللاعب، قبل المواعيد المهمة التي تنتظر الفريق، مثل كأس العرب وبطولة كأس أمم أفريقيا.

