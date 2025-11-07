تلقى منتخب تونس لكرة القدم، صدمة قوية، بعد إصابة نجمه عيسى العيدوني (28 سنة)، وفقًا لما أعلنه فريقه الوكرة القطري، ما يبعثر حسابات المدير الفني لكتيبة "نسور قرطاج"، سامي الطرابلسي، الذي يريد الاستفادة من كلّ لاعبيه، قبل المنافسات الهامة التي تنتظر الفريق، خلال الفترة المقبلة.

واكتفى الوكرة بالاشارة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، إلى أن العيدوني غاب عن لقاء الفريق ضد الشمال، الجمعة، ضمن منافسات الدوري القطري الممتاز لكرة القدم، من دون أن يكشف عن مدة الغياب، لكن مصدرًا من داخل الجهاز الفني للمنتخب التونسي، قد أكد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن عيسى تعرض لاصابة في تدريبات الوكرة ستبعده عن المنافسات، ما لا يقل عن 3 أشهر.

وأضاف المصدر نفسه، أنّ النجم التونسي سيغيب بذلك رسمياً، عن بطولتي كأس العرب بقطر من 1 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وعن كأس أمم أفريقيا في المغرب من 21 ديسمبر حتى الثامن عشر من شهر كانون الثاني / يناير 2026، ليمثل أولى الغيابات المؤكدة للمنتخب، وهو الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية في خط وسط الميدان.



وفي خصوص البديل، أكد المتحدث لـ"العربي الجديد"، أن المدير الفني سامي الطرابلسي، يرى أن الخيارات متاحة داخل الفريق من أجل تعويض العيدوني، في ظل وجود لاعبين مميزين مثل إلياس السخيري وفرجاني ساسي ومحمد الحاج محمود ومحمد علي بن رمضان، مع التفكير في إضافة لاعب جديد إنطلاقًا من المعسكر القادم، الذي سينطلق الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد قائمة المنتخب التونسي، انضمام نجم الترجي حسام تقا، الذي قد يسجل عودته إلى "نسور قرطاج" لخوض المباريات الودية المقبلة ضد كل من موريتانيا والأردن والبرازيل، أيام 12 و14 و18 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تواليًا، حيث أشار المصدر إلى أن هذا الحل هو الأسهل للطرابلسي حالياً، بما أنه لا يقدر في هذا الوقت على دعوة أحد اللاعبين المغتربين، نظرًا إلى فوات الآجال.