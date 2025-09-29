الإصابات تُربك حسابات بيتكوفيتش وبدائل تطرق باب منتخب الجزائر

- يواجه مدرب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، تحديات كبيرة بسبب إصابات لاعبين بارزين مثل ريان أيت نوري ومحمد فارسي، مما يهدد خططه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. - رغم الغيابات، يمتلك بيتكوفيتش بدائل واعدة مثل ياسين تيطراوي ورفيق بلغالي، الذين قد يحصلون على أول استدعاء رسمي للمنتخب، بالإضافة إلى مهدي دورفال وعماد عبدلي. - تتطلب الظروف الحالية حلولاً جديدة لضمان التأهل، خاصة مع اقتراب المواعيد الرسمية، حيث يسعى المنتخب لتحقيق ثلاث نقاط حاسمة.

يقترب مدرب منتخب الجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، من الإعلان عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض معسكر أكتوبر/تشرين الأول، الذي ستتخلله مباراتان ضدّ الصومال وأوغندا في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وفيهما تكفي "الخضر" ثلاث نقاط لضمان التأهل إلى العرس العالمي، غير أنّ الإصابات التي ضربت عدداً من الأسماء البارزة في الأيام الأخيرة باتت تُهدد مخطّطات المدرب البوسني، رغم توفر بدائل قادرة على تعويض الغيابات.

وكان المنتخب الجزائري تعرض لصدمة قوية في مركز الظهير الأيسر، بعدما تأكد غياب ريان أيت نوري (24 عاماً) حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، نتيجة إصابة تعرّض لها مع مانشستر سيتي ضد توتنهام، ما يجعله خارج حسابات المباراتَين رسمياً. وفي السياق ذاته، خسر بيتكوفيتش جهود لاعب كولومبوس كرو الأميركي محمد فارسي (24 عاماً)، الذي خضع لعملية جراحية ستبعده بنسبة كبيرة إلى ما بعد نهائيات كأس أفريقيا 2025 بالمغرب، ليبقى أحد الأسماء التي ستغيب لفترة طويلة. المشاكلات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ انضم حسام عوار (26 عاماً) إلى قائمة المصابين بعد أن اضطر لمغادرة مباراة فريقه الاتحاد السعودي ضد النصر بين شوطي القمة المحلية، في وقت لم تُكشف بعد طبيعة إصابته ومدى خطورتها، ما يضع شكوكاً كبيرة حول إمكانية مشاركته في معسكر أكتوبر.

وعلى المنوال ذاته سار هشام بوداوي (25 عاماً) الذي دخل بديلاً مع نيس أمام باريس أف سي، قبل أن يتعرض بدوره لإصابة أربكت وضعه الصحي ودفعت الجهاز الفني لمتابعة ملفه عن قرب. وقد تمتد الغيابات المحتملة أيضاً إلى يوسف عطال، الذي لم يشارك مع فريقه السد في آخر مواجهتَين من الدوري القطري، بما فيها قمة الدحيل، بسبب متاعب عضلية متكررة، لتتضاعف بذلك مخاوف بيتكوفيتش من فقدان عنصر آخر في الخط الخلفي.

وبين غياب مؤكد وآخر محتمل، تبدو الحاجة ملحةً إلى حلول جديدة في ظل اقتراب المواعيد الرسمية، خاصة أن الرهان هذه المرة يرتبط بختم التصفيات المونديالية. ورغم هذه الظروف المعقدة، يملك المدرب البوسني خيارات عدّة لتعويض الغيابات، أبرزها نجم شارلوروا البلجيكي ، ياسين تيطراوي (22 عاماً)، الذي يقدم مستويات لافتة هذا الموسم وقد يكون على موعد مع أول استدعاء رسمي للمنتخب الأول، كما يبرز اسم رفيق بلغالي (23 عاماً) لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي، الذي يتجه نحو تثبيت مكانته في القائمة النهائية، إضافة إلى الظهير الأيسر مهدي دورفال (24 عاماً) من نادي باري الإيطالي، المرشح هو الآخر لتدوين ظهوره الدولي الأول. ولا تتوقف البدائل عند هذه الأسماء، إذ يُرتقب أن تشهد القائمة عودة لاعب أنجيه الفرنسي عماد عبدلي (26 عاماً) بعد تعافيه من الإصابة، إلى جانب إسماعيل بن ناصر الذي استعاد بريقه سريعاً مع دينامو زغرب وقدّم، أمس الأحد، أول مشاركة أساسية مميّزة في الدوري الكرواتي.