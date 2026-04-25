- تعاني منتخبات وطنية من إصابات تهدد مشاركتها في كأس العالم 2026، مع غياب نجوم مثل سيرج غنابري وأوغو إيكيتيكيه، مما يربك حسابات المدربين. - يواجه منتخب البرازيل تحديات مع إصابات نيمار وإستيفاو، حيث خضع نيمار لجراحة في الركبة، بينما يعاني إستيفاو من إصابة تهدد مشاركته. - تلقى المنتخب المصري صدمة بإصابة إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي، بينما يسابق يزن النعيمات من الأردن الزمن للتعافي من إصابة مماثلة.

تتواصل معاناة بعض المنتخبات الوطنية قبل انطلاق كأس العالم 2026، المقرر في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بسبب موجة الإصابات الخطيرة التي ضربت عدداً من أبرز نجومهم، ما يهدد جاهزيتهم ويُربك حسابات المدربين في اختيار القوائم النهائية للمونديال. وتلقى منتخب إسبانيا خبراً صادماً بعد تأكد إصابة النجم الشاب لامين يامال (18 عاماً) في عضلة الفخذ، وذلك عقب الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، اليوم الخميس.

ورغم أن البيان الطبي لم يحدد مدة الغياب بشكل رسمي، إلا أن تقارير صحافية أشارت إلى أن فترة ابتعاد يامال عن الملاعب سيتراوح بين أربعة إلى خمسة أسابيع، ما يعني غيابه عن ما تبقى من مباريات برشلونة هذا الموسم. ورغم صعوبة الإصابة، فإن المعطى الإيجابي للاعب يتمثل في إمكانية لحاق يامال ببطولة كأس العالم المقبلة، إذ لا يزال هناك نحو شهر ونصف قبل انطلاق مشاركة منتخب إسبانيا في المحفل العالمي. وقبل يامال أعلن نجم منتخب ألمانيا لكرة القدم، سيرج غنابري، غيابه عن بطولة كأس العالم المقبلة.

وتأكدت مخاوف منتخب ألمانيا وفريق بايرن ميونخ الألماني، بعد أن صرح غنابري عبر حسابه في موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي، بأنه سيغيب عن المونديال. وتعرض غنابري (30 عاماً) لإصابة مؤلمة بتمزق جزئي في عضلة الفخذ الداخلية اليمنى خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل فوز بايرن ميونخ 4-2 على شتوتغارت بالدوري الألماني، ومن المرجح أن تتراوح فترة غيابه عن الملاعب بين ثلاثة وأربعة أشهر. يذكر أن غنابري عانى سوء حظ بالغاً في مسيرته الدولية، فقد غاب عن بطولتي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) وكأس العالم 2018 في روسيا، بسبب الإصابة أيضاً.

وكان حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ليفربول، قد أكد أن مهاجمه أوغو إيكيتيكيه سيغيب عما تبقّى من الموسم إضافة إلى كأس العالم 2026، وذلك بعد تعرضه لإصابة خطيرة خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا. وسقط اللاعب الفرنسي البالغ 23 عاماً، أرضا ممسكاً بأسفل ساقه اليمنى خلال الشوط الأول من خسارة ليفربول في إياب ربع النهائي، واضطر إلى مغادرة الملعب. وجاء في بيان مقتضب أصدره ليفربول، أن الفحوصات أكدت لاحقاً إصابته بـ"تمزق في وتر أخيل". وأضاف البيان "بناء على ذلك، سيغيب إيكيتيكيه عن الأسابيع المتبقية من موسم النادي ولن يكون قادراً على المشاركة في كأس العالم هذا الصيف مع منتخب فرنسا".

ولم يُحدد نادي ليفربول أي جدول زمني لتعافي إيكيتيكيه، مكتفياً بالقول إن "المستجدات ستُعلن في الوقت المناسب"، من جهته قال مدرب فرنسا، ديديه ديشان في بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم "للأسف، فإن خطورة إصابة (إيكيتيكيه) ستمنعه من إنهاء الموسم مع ليفربول والمشاركة في كأس العالم". وتابع "هذه الإصابة ضربة قاسية له بالطبع، لكنها أيضاً للمنتخب الفرنسي. أردت أن أعبر عن كامل دعمي له، وكذلك دعم الجهاز الفني بأكمله". ومنذ خوضه مباراته الدولية الأولى مع فرنسا في تصفيات كأس العالم في سبتمبر/أيلول الماضي، بات إيكيتيكيه عنصراً أساسياً في صفوف بطل العالم مرتين، مسجلاً هدفين ومقدماً تمريرة حاسمة واحدة في ثماني مباريات دولية.

وبات لاعب تشلسي، البرازيلي إستيفاو مهدداً بالغياب عن منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026. وذكرت صحيفة ذا أتلتيك البريطانية، أن الفحوصات أظهرت أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً يعاني إصابة خطيرة في الركبة. وأضافت أن إستيفاو أصيب خلال خسارة تشلسي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة صفر-1 يوم الأحد الماضي، وأصبحت فرص مشاركته في كأس العالم ضعيفة للغاية. ويقدم إستيفاو أداء مميزاً في موسمه الأول بقميص تشلسي بعد الانضمام من بالميراس البرازيلي في الصيف الماضي، إذ سجل ثمانية أهداف وقدّم لزملائه أربع تمريرات حاسمة مع الفريق اللندني في جميع المسابقات. ويمثل غياب إستيفاو ضربة قوية لكارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل، وقد يعيد حساباته في خياراته لخط الهجوم، وربما يمنح الفرصة للاستعانة بمهاجم ليون، إندريك الذي تألق في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

نيمار على خطى يامال

وعلى خطى يامال تهدد الإصابة حضور النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المونديال، بعد أن أكد مدرب نادي سانتوس البرازيلي، كوكا (62 عاماً)، أنّ اللاعب البالغ من العمر (34 عاماً)، خضع لجراحة في الركبة خلال فترة التوقف الدولي الأخير شهر مارس/أذار الفائت، في محاولة لإقناع مدرب منتخب البرازيل، كارلو أنشيلوتي، بضمّه إلى تشكيلة المنتخب التي ستشارك في كأس العالم 2026، إذ يفقد نيمار الأمل في المشاركة في الحدث المرتقب. فبعد استبعاده من قائمة أنشيلوتي الأخيرة وتصريحات المدرب الإيطالي، يحتاج لاعب سانتوس إلى استعادة لياقته البدنية الكاملة ليصبح لاعباً أساسياً في المنتخب البرازيلي الذي يسعى تدريجياً لبناء فريق أكثر تنافسية. وتعرض نجم ريال مدريد، البرازيلي رودريغو لإصابة خطيرة في الركبة، ليُسدل الستار على موسمه مع الفريق. وأوضح النادي الملكي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب كشفت عن إصابته بتمزق في الرباط الصليبي، حيث سغيب عن مونديال 2026.

وفي شهر فبراير/شباط الفائت، تعرضت آمال سامو أغيهوا في تمثيل إسبانيا بكأس العالم 2026 لضربة قوية، بعدما أصيب اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مشاركته مع ناديه بورتو البرتغالي، ليبتعد عن الملاعب لعدة أشهر. ومع انطلاق كأس العالم في 11 يونيو، يبدو من غير المرجح أن يتمكن أغيهوا من التعافي في الوقت المناسب ليحجز مكاناً في قائمة منتخب إسبانيا.

وعربياً، تلقى المنتخب المصري، صدمة بعدما أعلن الاتحاد المصري، إصابة الجناح الدولي إسلام عيسى بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ومن ثم فإنه سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2026 المقررة الصيف المقبل. من جهته يسابق نجم منتخب الأردن، يزن النعيمات الزمن، من أجل التعافي من إصابة في الرباط الصليبي للركبة، تعرض لها في لقاء العراق، بالدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب الماضية.