يواجه منتخب إيطاليا أزمة متفاقمة على صعيد الإصابات قبل أيام قليلة من خوض الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث يستعد لمواجهة حاسمة قد تجمعه مع الفائز من مواجهة منتخب ويلز أو منتخب البوسنة والهرسك في الدور النهائي.

وتلقى الجهاز الفني ضربة جديدة بإصابة مهاجم أتالانتا جيانلوكا سكاماكا، الذي يعاني من إصابة في العضلة المقرّبة ستُبعده عن معسكر "الأزوري" بعدما تأكد غيابه أيضاً عن مواجهة فريقه أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي. ووفقاً لما أوردته شبكة سكاي سبورت إيطاليا اليوم السبت، فإنّ إصابة سكاماكا في العضلة اليمنى ستُبعده على الأقل حتى نهاية مارس/ آذار الحالي، ما يعني غيابه عن الملحق بالكامل.

ولم تتوقف المتاعب عند هذا الحد، إذ تحوم الشكوك أيضاً حول جاهزية مدافع إنتر ميلانو أليساندرو باستوني الذي يعاني من كدمة في عظم الشظية، ما سيحرمه من خوض مواجهة فريقه أمام فيورنتينا، ويضع مشاركته مع منتخب إيطاليا في دائرة الخطر، وهو الذي كان قد تعرّض للإصابة خلال ديربي ميلانو أمام نادي إيه سي ميلان، وغاب بالفعل عن المباراة الماضية في الدوري.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من تعقيد مهمة المدرب الإيطالي جينارو غاتوزو، الذي كان قد تلقى ضربة قوية قبل أيام بغياب ماركو فيراتي الناشط في الدوري القطري، بعدما كان يطمح لإعادته إلى صفوف المنتخب في هذه المرحلة الحساسة. ويجد منتخب إيطاليا نفسه أمام اختبار مصيري، في ظل خطر الغياب عن نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، بعدما فشل في التأهل لنسختي 2018 في روسيا و2022 في قطر، ما يزيد من حجم الضغوط قبل خوض الملحق المرتقب.

يذكر أنّ المباريات النهائية للملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026 تقام يوم الثلاثاء 31 مارس/ آذار 2026، وذلك بعد إقامة مباريات نصف النهائي يوم الـ26 من الشهر نفسه. وستحدد هذه المباريات النهائية المنتخبات الفائزة في مسارات الملحق الأربعة وتأهلها لكأس العالم.