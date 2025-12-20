الإصابات تطيح نجوماً وتكلف الأندية الأوروبية 3.45 مليارات يورو

- الأندية الأوروبية تواجه خسائر مالية ضخمة بسبب الإصابات المتزايدة بين لاعبي كرة القدم، حيث سجلت 22,596 إصابة في خمس سنوات، مما كلفها 3.45 مليارات يورو. - تزايد الإصابات يتزامن مع البطولات الكبرى، ويؤثر بشكل خاص على اللاعبين الشباب الذين زادت دقائق لعبهم بنسبة 26%، مما يزيد من مخاطر الإصابات. - تختلف معدلات الإصابات وتكاليفها بين الدوريات، حيث يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الكلفة المالية، بينما يعاني "البوندسليغا" من أعلى معدلات الإصابات.

تكبدت الأندية الأوروبية خسائر مالية فادحة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الإصابات التي تطيح لاعبي كرة القدم العالميين من الملاعب، بما فيها التمزق العضلي والتواء الكاحل وقطع الرباط الصليبي، إلى آلام العانة وإصابة وتر أخيل، ويزيد الارتفاع غير المنضبط في عدد المباريات الطين بلة، إذ مع كثرة المسابقات والفعاليات يصبح الحفاظ على مستوى الأداء مستحيلاً إذا استُبدل وقت الراحة بالمنافسة، لتتفاقم بذلك الأزمة، وتتحول الإصابات إلى مشكلة تهدد اللاعبين والأندية على حد سواء.

وفي هذا الإطار، ألقت صحيفة سبورت الكتالونية، أمس الجمعة، الضوء على الخسائر المالية التي تكبدتها الأندية الأوروبية خلال السنوات الخمس الماضية بسبب الإصابات، وكشف مؤشر إصابات كرة القدم الأوروبية للرجال أن الأندية خسرت 3.45 مليارات يورو بعد تسجيل 22 ألفاً و596 إصابة في أوروبا، وتتصدر أندية البريمييرليغ توزيع كلفة الإصابات بنسبة 24%، أي ما يزيد قليلاً على مليار يورو تكبدتها فرق الدوري الإنكليزي الممتاز، في دراما متصاعدة عاماً بعد عام.

وتكتسب نسخة هذا العام من المنافسات أهمية خاصة، بسبب تسليط الضوء على كأس العالم للأندية، إذ كانت البطولة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" محل جدل منذ إطلاقها، ولا سيما لإقامتها خلال فترة العطلة التي اعتاد خلالها اللاعبون استعادة طاقاتهم بعد موسم شاق، وبين يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، تعرضت تسعة من أبرز الأندية الأوروبية لـ 25 إصابة، وقد لا يبدو الرقم كبيراً، لكنه يفسر ما تلاه لاحقاً، إذ سجل تشلسي وحده 23 إصابة، بزيادة 44% مقارنة بالعام السابق، بينما تعامل مانشستر سيتي مع 22 إصابة خلال الأشهر الثلاثة التالية.

ويُعد تأثير الإصابات على اللاعبين الشباب أحد أكثر الجوانب إثارة للقلق، ففي الموسم المنصرم، خاض اللاعبون دون 21 عاماً دقائق أكثر بنسبة 26% مقارنة بموسم 2020-2021، وبالتحديد من 414 إلى 523 دقيقة، ما يزيد مخاطر الإصابة، وأظهرت البيانات أن أكثر خمسة سيناريوهات عرضة للمشكلات البدنية تخص لاعبين دون 21 عاماً، حيث تعرض مهاجمو البريمييرليغ لإصابة كل 120 دقيقة لعب محلي تنافسي، ما يعرقل تكيفهم مع كرة القدم الاحترافية في بدايات مسيرتهم.

كما أشار التقرير إلى الفوارق بين الدوريات الأوروبية، إذ إنه خلال السنوات الخمس الماضية، كان لاعبو "البوندسليغا" الأكثر تعرضاً للإصابات بـ6177 حالة، ثم البريمييرليغ بـ5367، ثم الليغا بـ4171، ولكن عند احتساب الكلفة المالية، يتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز القائمة بخسائر بلغت 1.379 مليار يورو، بمتوسط 276 مليون يورو في الموسم الواحد، ما يعكس حجم المشكلة المالية والجسدية التي تواجهها الأندية على حد سواء.

وعند التعمق في التفاصيل، كان لاعبو فولفسبورغ الألماني أكثر الفرق تعرضاً للإصابات في الموسم الماضي بـ85 إصابة، بينما كان مانشستر سيتي الإنكليزي الأكثر تضرراً من حيث الكلفة بـ 41.22 مليون يورو، كما تعرض برشلونة الإسباني لـ56 إصابة كلفته 31.33 مليون يورو، في حين خسر غريمه ريال مدريد 25.65 مليون يورو نتيجة 75 مشكلة بدنية، ما يوضح الفارق بين حجم الإصابات وعددها والكلفة المالية لكل نادٍ.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن فولفسبورغ تصدر قائمة الفرق الأكثر تعرضاً للإصابات في البوندسليغا بـ85 إصابة، بينما كان بايرن ميونخ الأعلى كلفة بـ 25.16 مليون يورو، وفي إسبانيا، تصدر ريال سوسييداد الإصابات بـ 75 حالة، والأعلى كلفة كان برشلونة بـ 31.33 مليون يورو، أما في "الليغ 1"، فكان بريست الأكثر إصابة بـ 39 إصابة، وباريس سان جيرمان الأعلى كلفة بـ 11.02 مليون يورو، وفي البريمييرليغ جاء برايتون في المركز الأول بـ 75 إصابة، ومانشستر سيتي الأعلى كلفة بـ 41.22 مليون يورو، بينما في الكالتشيو كان نابولي الأكثر إصابة بـ 71 إصابة، ويوفنتوس الأعلى كلفة بـ 16.75 مليون يورو.