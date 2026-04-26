الإصابات تحبس أنفاس منتخبات قبل مونديال 2026

تُراقب المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، أداء اللاعبين في مختلف الدوريات مع قرب الإعلان عن القوائم الرسمية للاعبين الذين سيشاركون في الحدث. ويتمتع أبرز نجوم المنتخبات بوضع خاص، بما أنهم على ثقة بالمشاركة في المونديال، ولكن الجميع يخشى عليهم من الإصابات، غير أن مباريات نهاية هذا الأسبوع في ملاعب أوروبا وتحديدا يوم السبت، شهدت إصابات كثيرة طاولت النجوم وأربكت الحسابات وهي تدفع كل مدرب إلى ترقب نتائج الفحوصات باهتمام كبير.

وأصيب مهاجم منتخب مصر، محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنكليزي، السبت، وذلك بعد اصطدام مع مدافع من كريستال بالاس. وأكد مدير منتخب مصر لكرة القدم، إبراهيم حسن، اليوم الأحد، أن قائد الفراعنة سيغيب عن بقية مباريات الموسم، بعد تعرّضه لإصابة في أوتار الركبة، وسيحتاج إلى أربعة أسابيع من العلاج. وعاش صلاح كابوساً مشابهاً قبل كأس العالم 2018 عندما أصيب في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

كما غادر الألماني كاي هافيرتز، مباراة فريقه أرسنال أمام نيوكاسل منذ الشوط الأول مصاباً، وظهر عليه التأثر ما يوحي بأن الإصابة خطيرة. وقد استعاد مهاجم تشلسي سابقاً، مستوياته، ويأمل في أن يساعد منتخب بلاده في الحدث العالمي، ولكن المعطيات الأولى تشير إلى أنه قد لا يعاود الظهور في الموسم الحالي.

كما كان مهاجم توتنهام الإنكليزي، تشافي سيمونز، عرضة لتدخل قوي وغادر الملعب مصاباً، مثيراً الرعب في منتخب هولندا، بما أنه نجح في الظهور بمستويات جيدة في الفترة الأخيرة ويتوقع أن يكون أساسياً في كأس العالم، ولكن إصابته قد تمنعه من الحضور.

وبعد أن تأكد غياب مهاجمه، هوغو إيكتيكي، لاعب نادي ليفربول، فإن منتخب فرنسا يُراقب باهتمام كبير وضع اللاعب كيليان مبابي، النجم الأول لمنتخب المدرب ديديه ديشان. وأصيب مبابي مع ريال مدريد الإسباني مساء الجمعة وخضع لفحوصات أولية لم تقدم معطيات نهائية وسيخضع لفحوصات جديدة يوم الاثنين. كما يُثير لاعب آخر من النادي الملكي المخاوف، وهو البرازيلي ميليتاو الذي تؤكد مصادر إعلامية مختلفة أن مشاركته في كأس العالم شبه مستحيلة، وقد تلقى منتخب "السامبا" أخبار صادمة في الفترة الماضية بما أن لاعبه رودريغو لن يكون حاضراً في المونديال ويعاني إيستفاو لاعب تشلسي من إصابة خطيرة ورافينيا نجم برشلونة غائب عن المباريات منذ المعسكر الأخير.