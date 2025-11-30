الإصابات "الصديقة" هددت مسيرة لاعبين بأسباب مختلفة

- الإصابات الناتجة عن تصادم اللاعبين مع زملائهم شائعة في كرة القدم، مثل إصابة سفيان أمرابط لزميله إيسكو، وإصابة لوكاس ديني من زميله إيميليانو مارتينيز، مما يبرز خطورة هذه الإصابات خاصة في منطقة الرأس. - تعرض اللاعبون لإصابات خطيرة نتيجة تصادمات غير مقصودة، مثل إصابة فيكتور غيوكيريس وسانتياغو سوسا، مما يوضح أهمية اتخاذ تدابير السلامة في الملاعب. - بعض الإصابات كانت طريفة، مثل إصابة سون هيونغ مين في إصبعه، مما يعكس أهمية تعزيز الروابط بين اللاعبين لتجنب الحوادث.

تُهدد الإصابات الخطير مسيرة عددٍ من اللاعبين، والبعض منها كانت نتيجة تصادم مع زملائهم في الأندية، خلال المباريات عند التنافس على لعب الكرة أو الاحتفال بالأهداف أو في التدريبات، لتكون النتيجة لقطات طريفة، كان آخرها ما حصل لفريق ريال بتيس الإسباني في منافسات الدوري الأوروبي، بعد أن أصاب المغربي سفيان أمرابط زميله الإسباني إيسكو، وحكم عليه بمغادرة اللقاء متأثراً بالإصابة التي كان ضحيتها.

ويحتفظ تاريخ المباريات بحصول الكثير من الإصابات بمثل هذه الطريقة، إذ لم ينج مدافع إيفرتون، الفرنسي لوكاس ديني، من إصابة في مباراة فريقه أمام أستون فيلا، خلال الجولة الرابعة من الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم. إلا أن الإصابة لم تكن بسبب أحد زملائه السابقين في إيفرتون، بل من زميله إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا. فقد لامست ركبته رأس اللاعب الفرنسي الدولي عن غير قصد بعد مرور ساعة من اللعب، مثلما أكدته صحيفة ويست فرانس الفرنسية. وأدت هذه الصدمة القوية إلى إحداث نتوء كبير في وجه لوكاس ديني. وتُعتبر الإصابات في الرأس تهديداً لحياة اللاعب.

كما خطفت إصابة مقلقة في الرأس تعرض لها السويدي فيكتور غيوكيريس بمباراة فريقه أرسنال الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيك بلباو، وألقت بظلالها على ليلة تاريخية للفريق الإسباني، بحسب ما نقله موقع وان فوتبول العالمي. وقع الحادث في الشوط الأول عندما اصطدم المهاجم غيوكيريس وزميله المدافع الفرنسي ويليام صليبا، وأسفرت هذه الحادثة عن إصابة غيوكيريس بجرح غائر في الرأس تطلب عناية طبية فورية. وبعد علاج مطول في الملعب لإيقاف النزيف، عاد اللاعب السويدي الدولي إلى الملعب بشكل رائع، ورأسه ملفوف بضمادة كبيرة، قبل أن يجري استبداله لاحقاً بسبب عدم قدرته على إكمال اللقاء.

وخلال مباراة راسينغ كلوب الأرجنتيني أمام فلامنغو البرازيلي في ذهاب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس لعام 2025، فقد النادي الأرجنتيني قلب دفاعه الأساسي، سانتياغو سوسا. ففي الوقت بدل الضائع، تعرّض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لضربة غير مقصودة بمرفق زميله ماركوس روخو. وبينما كان يحاول تشتيت الكرة برأسه، ضرب لاعب مانشستر يونايتد السابق سوسا بمرفقه، مما أدى إلى سقوطه أرضاً. وبدا على سوسا الصدمة، وتلقى العلاج الأولي وأنهى المباراة قبل نقله إلى المستشفى. وبعد المباراة، أكد راسينغ كلوب إصابة المدافع بكسر في عظم الوجنة، وفق ما نقله موقع 20 دقيقة الفرنسي.

وخلال نهائيات كأس العالم 2022، تعرّض مدافع منتخب السعودية ياسر الشهراني لإصابة في رأسه بعد تدخل قوي من زميله الحارس أحمد العويس، خلال محاولته تشتيت الكرة. وظل الشهراني ملقى على أرضية الميدان قبل إخراجه ونقله إلى مستشفى في الدوحة، وذلك في نهاية المواجهة التاريخية أمام منتخب الأرجنتين، وقد غاب الشهراني عن بقية مباريات المونديال بسبب هذه الإصابة الخطيرة التي أبعدته طويلاً عن الملاعب.

وكثيراً ما يُثار الحديث عن بنية السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجسدية المهيبة (1.95 متر - 95 كلغ). وتفوق مهاجم باريس سان جيرمان السابق على خصومه بفضل بنيته الجسدية، لكن يبدو أنه ضخم البنية أيضاً، بالنسبة لزملائه في الفريق، وفق ما ذكره موقع أوروبا 1 في عام 2013، إذ أكد أن البرازيلي ماكسويل، غاب عن الملاعب لمدة أسبوعين، لأنه كان يعاني من كدمة في الضلع، فخلال مباراة سوشو (التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 5-0) في 7 ديسمبر/كانون الأول، ضرب "إبرا" زميله بالمرفق دون قصد أثناء احتفاله بهدفه الثاني. وقد حصلت الكثير من الإصابات خلال الاحتفال بالأهداف، وهو أمر بات يتكرر باستمرار في مختلف الملاعب.

في الأثناء فإن بعض الإصابات كانت طريفة، فقد أعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم أن سون هيونغ مين، مهاجم كوريا الجنوبية وتوتنهام هوتسبير سابقاً، أصيب في إصبعه خلال مشادة مع زملائه عشية خسارة نصف نهائي كأس آسيا أمام الأردن في عام 2024 التي دارت في قطر. وكان قائد كوريا الجنوبية قد ظهر وهو يضع إصبعيه السبابة والوسطى في يده اليمنى خلال المباراة.

وأكد الاتحاد أن الإصابة ناتجة عن شجار بين اللاعبين. وقال ممثل الاتحاد لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب في تلك الفترة: "وقعت الحادثة عندما ذهب بعض اللاعبين الشباب للعب تنس الطاولة أثناء العشاء، ولم يُعجب سون هيونغ مين وبعض اللاعبين الأكثر خبرة بهذا التصرف"، مؤكداً بتصريحاته تقريراً نشرته صحيفة ذا صن البريطانية. وفقاً للصحيفة، كان لاعب باريس سان جيرمان، لي كانغ إن، متورطاً بشكل خاص في المشاجرة. عندما غادر بعض اللاعبين الطاولة، طلب سون ولاعبون آخرون من ذوي الخبرة الجلوس، معتقدين أن وجبات الطعام في الليلة التي تسبق المباريات المهمة هي وقت لتعزيز الروابط بين أفراد الفريق. وقال مصدر لم يُكشف عن هويته لصحيفة "ذا صن": "وُجهت إليه تعليقات غير محترمة، وفي غضون ثوانٍ، امتدّ الجدال إلى غرفة الطعام، وانفصل اللاعبون، وقد أُصيب سون في إصبعه أثناء محاولته تهدئة الجميع".