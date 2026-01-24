الإسماعيلي المصري يفسخ عقد مدربه الجزائري بالتراضي

- أعلن النادي الإسماعيلي المصري فسخ عقده مع المدير الفني الجزائري ميلود حمدي بالتراضي، بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري المحلي، حيث قاد الفريق في 14 مباراة حقق فيها 3 انتصارات فقط. - تولى الجهاز المعاون مسؤولية تسيير شؤون الفريق مؤقتاً، بينما يبحث النادي عن مدير فني جديد لاستكمال الموسم الكروي 2025-2026، مع توقع الإعلان عن التعاقد الجديد قريباً. - يعاني النادي من أزمة مالية حادة منذ عامين، مع إيقاف القيد ومنعه من استقدام صفقات جديدة بسبب غرامات "فيفا" لصالح لاعبين سابقين.

أعلن النادي الإسماعيلي المصري فسخ عقده بالتراضي مع المدير الفني للفريق الجزائري ميلود حمدي (55 عاماً) قبل نهاية عقده بنحو ستة أشهر كاملة، مع البحث عن مدير فني جديد لاستكمال الموسم الكروي 2025-2026، وذلك قبل ساعات من مواجهة فريق مودرن سبورت في الجولة السادسة عشرة للدوري المحلي.

وأصدر النادي الإسماعيلي، اليوم السبت، بياناً رسمياً قال خلاله: "ضمن حزمة من الإجراءات التي يجري الإعلان عنها تباعاً سعياً لتحقيق مصلحة وطموحات جماهير النادي الإسماعيلي، أعلنت اللجنة المؤقتة فسخ التعاقد مع المدير الفني ميلود حمدي بالتراضي"، وتابع بيان الإسماعيلي: "قررت اللجنة إسناد مهمة تسيير شؤون الفريق مؤقتاً إلى الجهاز المعاون، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المدير الفني الجديد، والمقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة".

وجاء رحيل ميلود حمدي بعد استمرار سوء النتائج في بطولة الدوري المحلي، إذ خسر الفريق من المقاولون العرب (1-2) في المباراة التي جرت بينهما في الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وتولى ميلود حمدي تدريب الإسماعيلي قبل بداية الموسم الجاري، وتحديداً قبل نحو 200 يوم، وقاد الفريق في 14 مباراة بالدوري المصري، شهدت الفوز في ثلاث مباريات، والتعادل مرة واحدة، والخسارة في عشر مباريات ليحتل المركز العشرين وقبل الأخير برصيد عشر نقاط فقط، كما ودع كأس مصر من دور الـ 32 بعد الخسارة أمام فريق حرس الحدود بنتيجة (1-3)، كما فشل في تخطي دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة (كأس عاصمة مصر)، بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط فقط.

ويُعاني النادي الإسماعيلي من أزمة مالية حادّة منذ نحو عامين مع إيقاف القيد، ومنعه من استقدام أيّ صفقات جديدة في آخر ثلاث فترات انتقال له بسبب غرامات الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" لصالح لاعبين سابقين له.