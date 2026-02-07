الإسبان يستثمرون في نهائي الكان

- أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن نهائي مونديال 2030 سيكون في إسبانيا، مما أثار تصريحات من رئيس بلدية برشلونة حول استعداد المدينة لاستضافة النهائي، في ظل محاولات إسبانيا للتأثير على الفيفا بعد الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا. - لم يرد الاتحاد المغربي على تصريحات الإسبان، حيث يركز على تداعيات النهائي والطعن في العقوبات، بينما تبدو البرتغال بعيدة عن الجدل، والمغرب لم يظهر رسمياً رغبته في استضافة النهائي. - لم يُعلق الفيفا على تصريحات الإسبان، وسيقرر توزيع المباريات في 2028 بناءً على معايير فنية وأمنية، ويُعتبر المغرب أول بلد أفريقي يشارك في استضافة المونديال مع بلدين أوروبيين.

أكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رافاييل لوزانو، أن نهائي مونديال 2030 سيكون على أرض الإسبان بدلاً من المغرب والبرتغال المشاركين في تنظيم البطولة العالمية، ثم تلا ذلك حديث رئيس بلدية برشلونة الذي عبر عن استعداد المدينة لاحتضان النهائي، ولم تكن هذه التصريحات عفوية ولا عبثية ولا من باب المصادفة، خصوصاً أن الحدث مقرر بعد أكثر من أربع سنوات.

وعادةً فيفا هي من تقرر جدول المباريات ومكان إقامتها بحلول عام 2028، لكن الضجيج الذي رافق نهائي كأس أمم أفريقيا الأخيرة والعقوبات الانضباطية التي سلطتها الكاف على المغرب بسبب الأحداث التي رافقت المواجهة بين المغرب والسنغال، دفعت الإسبان إلى محاولة استغلال الظرف للتأثير على الفيفا، من دون الإشارة المباشرة إلى ما حدث في نهائي الرباط.

البداية كانت من رئيس الاتحاد الإسباني الذي أكد في تصريح له، وبكل ثقة أن النهائي سيكون في إسبانيا من دون تحديد المدينة، ومن دون الحاجة إلى تشييد ملاعب جديدة، في إشارة إلى الكامب نو في برشلونة وسانتياغو برنابيو في مدريد، واللذين سبق لهما احتضان مباريات وبطولات ونهائيات كبيرة عبر التاريخ، ما فتح الباب أمام رئيس بلدية برشلونة للتعبير عن استعداد المدينة لاحتضان النهائي على ملعب تم الانتهاء من ترميمه وتجديده منذ أسابيع، وزيادة طاقة استيعابه إلى 104 آلاف مشجع، حتى ينافس الملاعب الإسبانية والبرتغالية الجاهزة أصلاً منذ زمن، من دون الحاجة إلى دعاية أو استعراض للعضلات، أو ضغوط مباشرة أو غير مباشرة.

ولم يرد الاتحاد المغربي لكرة القدم، المشغول بتداعيات النهائي والطعن في العقوبات الانضباطية المسلطة عليه، على التصريحين، ولم يُظهر رسمياً رغبته وحرصه على احتضان النهائي لعدم جهوزية الملعب الجديد المقرر تشييده في الدار البيضاء بسعة تفوق 110 آلاف متفرجاً، بينما تبدو البرتغال بعيدة عن جدل سابق لأوانه لا يتحقق بالنيات والأمنيات والتصريحات، ولا حتى بممارسة لعبة الكواليس عندما يتعلق الأمر بكأس العالم وأمن اللاعبين والرسميين والجماهير وسلامتهم، والتي لا يمكن المغامرة بها بأي حال من الأحوال، خاصة أن الأمر غير مطروح للاستفتاء ولا التصويت في المجلس التنفيذي، ولا يعود فيه اتخاذ القرار لشخص الرئيس في حد ذاته.

صحيح أن الأولوية للإسبان والبرتغاليين في احتضان الافتتاح والنهائي وأكبر عدد من المباريات باعتبارهما لأنهما من تقدما بملف مشترك في الأصل قبل أن يلتحق بهما المغرب طرفاً ثالثاً باقتراح من الفيفا وموافقة أسبانو-برتغالية، لكن خروج الإسبان للتعبير عن إرادتهم وأحقيتهم في احتضان النهائي هو في حد ذاته أسلوب ووسيلة ضغط ومحاولة إقصاء المغرب من السباق بسبب الذي حدث في نهائي كأس أمم أفريقيا من اختلالات وأحداث رغم الجهود المبذولة طيلة أيام البطولة لتنظيم العرس القاري من دون أخطاء، ورغم نجاح المغرب في احتضان مباريات وبطولات سابقة على مدى سنوات العقد الأخير، واستعدادها لتجهيز ملعب يليق بالمقام في مدينة الدار البيضاء.

ولم يُعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تصريحات الإسبان الأخيرة، لكنه سيُقرر بعد سنتين من الآن التوزيع النهائي لمباريات البطولة ومن يحتضن الافتتاح والنهائي، وأكبر عدد من المباريات بالاستناد على معايير ومقاييس فنية وتقنية ورياضية تأخذ بعين الاعتبار جوانب أخرى أمنية وجيوسياسية خفية، تخضع لاعتبارات يصعب تحديدها قبل أربع سنوات عن الحدث الذي يكون فيه المغرب أول بلد أفريقي يحتضن مباريات المونديال مناصفة مع بلدين أوروبين، وتبقى فيه جنوب أفريقيا أول بلد أفريقي احتضن نهائيات كأس العالم وحده سنة 2010، وقطر أول بلد عربي وآسيوي نظم مونديالاً استثنائياً لن يتكرر بالشكل نفسه.