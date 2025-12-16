- المنتخب السعودي تحت 23 عاماً يتوج بلقب كأس الخليج بعد فوزه على العراق 2-0 في النهائي، بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، محققاً اللقب الخليجي للمرة الخامسة والثالثة توالياً. - البطولة شهدت مشاركة منتخبات من الكويت وقطر والسعودية والبحرين في المجموعة الأولى، والعراق والإمارات وعُمان واليمن في المجموعة الثانية، وسط منافسة قوية منذ دور المجموعات. - النسخة الأولى من البطولة تحت إشراف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أُقيمت في الدوحة وحققت نجاحاً تنظيمياً وفنياً لافتاً.

تُوِّج المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، بلقب كأس الخليج لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره العراقي بنتيجة 2-0، اليوم الثلاثاء، في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد 974 في العاصمة القطرية. ونجح "الأخضر الأولمبي"، بقيادة مدربه الإيطالي لويجي دي بياجو، في فرض أفضليته خلال اللقاء، والانتصار بهدفي عبدالعزيز العليوه وعبد الرحمن العبيد، مؤكداً تفوقه واستمراره في ترسيخ حضور الكرة السعودية على مستوى المنتخبات الأولمبية، ليحصد اللقب الخليجي للمرة الخامسة في تاريخه والثالثة توالياً. واعتمد المنتخب السعودي على مجموعة من العناصر البارزة التي لعبت دورًا مؤثراً في مشواره نحو التتويج، يتقدمهم المهاجم عبدالله رديف، إلى جانب ثامر الخيبري، وحارس المرمى حامد يوسف.

وجاء تتويج المنتخب السعودي، حصاداً لمشوار مميز في البطولة التي أُقيمت بمشاركة منتخبات الكويت وقطر والسعودية والبحرين في المجموعة الأولى، مقابل العراق والإمارات وعُمان واليمن في المجموعة الثانية، وسط منافسة قوية منذ دور المجموعات. يُذكر أن بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً انطلقت في 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة، وتُعد النسخة الأولى التي تُنظم تحت إشراف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وشهدت نجاحاً تنظيمياً وفنياً لافتاً، تُوّج في ختامها المنتخب السعودي بلقب مستحق.